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Les travailleurs de GM à l'usine mexicaine de Silao se prononcent sur une proposition d'augmentation salariale de 10 %
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 20:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le syndicat représentant les travailleurs de l'usine General Motors de Silao, au Mexique, a proposé une augmentation de salaire de 10 % pour le contrat 2026-2028, a déclaré mercredi à Reuters un dirigeant syndical.

Alejandra Morales, responsable de SINTTIA, a déclaré que les travailleurs voteraient sur la proposition les 9 et 10 avril. Le syndicat a fixé la date limite de la grève au 15 avril si un accord avec la direction n'est pas trouvé.

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