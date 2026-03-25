Les travailleurs de GM à l'usine mexicaine de Silao se prononcent sur une proposition d'augmentation salariale de 10 %

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Le syndicat représentant les travailleurs de l'usine General Motors de Silao, au Mexique, a proposé une augmentation de salaire de 10 % pour le contrat 2026-2028, a déclaré mercredi à Reuters un dirigeant syndical.

Alejandra Morales, responsable de SINTTIA, a déclaré que les travailleurs voteraient sur la proposition les 9 et 10 avril. Le syndicat a fixé la date limite de la grève au 15 avril si un accord avec la direction n'est pas trouvé.