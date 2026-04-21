Les travailleurs d'Unilever Europe demandent des protections de l'emploi similaires à celles de Magnum dans le cadre de l'accord avec McCormick, selon une note de service

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(Ajoute des détails, un contexte dans les paragraphes 4 à 13) par Richa Naidu

Les travailleurs européens d'Unilever ULVR.L cherchent à obtenir des protections d'emploi à long terme dans le cadre des discussions avec la direction sur la fusion probable des activités alimentaires de l'entreprise avec McCormick MKC.N , en cherchant à obtenir des conditions similaires à celles obtenues lors de la scission des crèmes glacées Magnum l'année dernière.

Le comité d'entreprise européen d'Unilever (UEWC), qui représente quelque 20 000 employés d'Unilever en Europe et en Grande-Bretagne, a rencontré le directeur général Fernando Fernandez la semaine dernière pour discuter de la fusion, selon un mémo vu par Reuters et qui n'avait pas été rapporté auparavant.

"Un processus de consultation formel sera mis en place, comparable aux procédures utilisées lors de la séparation des glaces et du programme de productivité", indique le mémo, basé sur la conversation de l'UEWC avec Fernandez.

L'UEWC a déclaré qu'il cherchait à obtenir une sécurité à long terme similaire pour les employés de l'industrie alimentaire, comme il l'avait fait pour les employés de l'industrie de la crème glacée, qui ont obtenu un accord exceptionnel garantissant les conditions d'emploi des travailleurs en Europe et en Grande-Bretagne pendant au moins trois ans après l'inscription sur la liste.

Cette initiative met en lumière un défi potentiel et un coût supplémentaire pour Unilever et McCormick, qui ont annoncé fin mars un accord visant à créer un géant de l'alimentation de 65 milliards de dollars regroupant la mayonnaise Hellmann's, la soupe en poudre Knorr et la sauce piquante Cholula.

En vertu de la législation européenne, les entreprises ne sont tenues de garantir les conditions d'emploi des travailleurs que pendant un an.

Unilever, qui a subi une série de restructurations, y compris un programme de réduction des coûts annoncé en 2024 qui a entraîné la suppression de 7 500 emplois, a déclaré qu'elle consultait ses comités d'entreprise et qu'elle visait à minimiser l'incertitude dans les mois à venir.

MANQUE D'INFORMATION POUR LES TRAVAILLEURS NON EUROPÉENS

Jusqu'à présent, seuls les travailleurs européens se sont vu proposer une consultation formelle par Unilever depuis l'annonce de la fusion avec McCormick, selon l'Union internationale de l'alimentation (UITA).

Les marchés émergents ont représenté 59 % du chiffre d'affaires total d'Unilever en 2025, et des pays en développement comme l'Inde et le Nigeria ont tiré les ventes sous-jacentes de l'activité alimentaire d'Unilever, a déclaré l'entreprise dans son dernier rapport annuel.

"Il y a un manque d'informations disponibles au niveau local et beaucoup d'incertitude et d'inquiétude - à la fois pour ceux qui pourraient être transférés dans la nouvelle entreprise et pour ceux qui resteront chez Unilever", a déclaré Sarah Meyer, responsable de la branche internationale de l'UITA pour le secteur de la transformation des aliments.

L'UITA travaille avec plus de 30 syndicats internationaux d'Unilever à travers le monde.

Au cours des négociations relatives à la scission de l'activité "crèmes glacées" d'Unilever, les travailleurs non européens se sont plaints que leurs conditions d'emploi n'étaient garanties que pour un an, contre trois ans pour le personnel européen.

Cette situation a donné lieu à une action coordonnée dans certaines usines et bureaux d'Unilever dans le monde, les syndicats estimant que l'entreprise accordait plus de valeur aux travailleurs européens qu'à ceux d'autres pays.