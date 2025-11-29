 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 253,91
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les transporteurs américains sont en bonne voie pour réparer les Airbus sans perturbations majeures, selon Sean Duffy
information fournie par Reuters 29/11/2025 à 22:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tous les transporteurs américains concernés par le rappel de la mise à jour du logiciel d'Airbus

AIR.PA pour les avions A320 sont en bonne voie pour respecter l'échéance de dimanche minuit pour achever les travaux requis et les voyageurs ne doivent pas s'attendre à des perturbations majeures, a déclaré samedi le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy.

Valeurs associées

AIRBUS
204,450 EUR Euronext Paris +0,15%
AIRBUS
204,650 EUR XETRA +0,24%
ANGLO AMERICAN
2 850,500 GBX LSE +0,87%
DELTA AIR LINES
64,250 USD NYSE 0,00%
JETBLUE AIRWAYS
4,5502 USD NASDAQ +0,67%
SOUTHWEST AIRLIN
34,820 USD NYSE -0,70%
UNITED AIRLINES
102,0100 USD NASDAQ +0,41%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank