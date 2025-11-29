Les transporteurs américains sont en bonne voie pour réparer les Airbus sans perturbations majeures, selon Sean Duffy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tous les transporteurs américains concernés par le rappel de la mise à jour du logiciel d'Airbus

AIR.PA pour les avions A320 sont en bonne voie pour respecter l'échéance de dimanche minuit pour achever les travaux requis et les voyageurs ne doivent pas s'attendre à des perturbations majeures, a déclaré samedi le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy.