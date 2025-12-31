Les tops et les flops du SRD en 2025

(AOF) - Dans le compartiment des actions éligibles au marché SRD (service de règlement différé), les sociétés biotechnologiques et biopharmaceutiques ont été plébiscitées. Nanobiotix a signé la plus forte hausse du SRD (+544,84%, à 19,50 euros), suivie de DBV Technologies (+434,92%, à 3,37 euros) et d’Exail Technologies (+369,47%, à 81,50 euros) dans le secteur de la défense.

Pour Nanobiotix , le succès de cette année boursière est lié aux résultats intermédiaires positifs pour son produit phare, le NBTXR3, dans le traitement des cancers de la tête et du cou. En outre, la société de biotechnologie a renforcé son partenariat avec Janssen, une filiale de Johnson & Johnson, ce qui lui a permis de toucher des montants lui permettant de sécuriser sa trésorerie sur le long terme.

Pour DBV Technologies , le titre a vraisemblablement profité d'un rattrapage boursier, mais surtout du feu vert, en début d'année, des autorités sanitaires américaines (FDA) pour entamer l'examen final du dossier de mise sur le marché de son patch cutané pour traiter l'allergie à l'arachide. En milieu d'année, la FDA a indiqué qu'il n'y avait plus de blocage majeur sur la conception du produit, ce qui avait pénalisé l'action DBV Technologies précédemment. La décision finale permettant une commercialisation est attendue prochainement.

Enfin, Exail Technologies , a profité de ses activités dans le secteur de la Défense, notamment sous-marine. Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe a vu ses prises de commandes s'envoler de 128%, tandis que son chiffre d'affaires a connu une croissance de 29%. De son côté, le carnet de commandes a affiché un bond de 58%. Exail Technologies est spécialisé dans les domaines de la robotique autonome et des systèmes de navigation. L'entreprise propose notamment des drones maritimes, destinés notamment à la lutte contre les mines sous-marines.

Les plus fortes baisses du SRD en 2025

Toujours au sein des actions éligibles au SRD, les plus mauvais élèves de l'année sont Phaxiam Therapeutics (-94,05%), Worldline (-81,58%, à 1,562 euro) et Casino Guichard (-77,61%, à 0,245 euro).

Phaxiam Therapeutics a annoncé, le 12 juin dernier, sa liquidation judiciaire et son retrait de la cote parisienne. En début d'année, l'ex-Erytech Pharma a annoncé l'échec d'une étude de phase 2 pour le traitement de l'endocardite infectieuse. Il s'agissait de son programme le plus avancé utilisant la technologie de phagothérapie (un virus tueur de bactéries).

De son côté, Worldline a poursuivi sa descente aux enfers après avoir déjà perdu 45,9% sur l'ensemble de l'année 2024. Sur l'exercice 2025, le spécialiste des services de paiements a notamment dévoilé des résultats faibles, tout en abaissant certains de ses objectifs financiers annuels. La société a notamment annoncé des dépréciations d'actifs de 4,1 milliards d'euros lors de la publication de ses résultats du premier semestre à la fin du mois de juillet. En outre, Worldline a subi un déficit d'image après l'enquête menée par plusieurs médias et baptisée " Dirty Payments ", l'accusant d'avoir travaillé avec des clients à hauts risque dans des domaines comme les jeux illégaux, la pornographie…

Enfin, Casino , qui accusait déjà en 2024 la plus forte baisse de l'indice SBF 120 a, poursuivi son repli et a logiquement quitté l'antichambre du CAC 40. Après sa restructuration massive orchestrée l'année dernière, le groupe de distribution a été confronté à la réalité : une baisse de ses parts de marché, un chiffre d'affaires qui ne se reprend pas (+0,5% au troisième trimestre en données comparables). En outre, sa structure de coûts est encore trop lourde, et le groupe a annoncé le 24 novembre dernier un plan baptisé Renouveau 2030 et le projet de renforcement de sa structure financière.