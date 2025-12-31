Les tops et les flops du SBF 120 en 2025

(AOF) - Au sein de l’indice SBF 120, la plus forte hausse de l’année revient à Abivax qui a littéralement flambé de 1 666,27%, à 119,40 euros. Sur la deuxième marché du podium, on retrouve un autre acteur du secteur de la santé avec Nanobiotix (+544,84%, à 19,50 euros) et en troisième, Exail Technologies (+369,47%, à 81,50 euros).

Le pivot de l'année boursière d' Abivax a eu lieu le 23 juillet 2025, lorsque le titre a bondi de 510,11% en une séance après la publication de résultats positifs de deux essais de phase 3. Ces derniers évaluaient Obefazimod, son candidat-médicament phare, chez des patients atteints de rectocolite hémorragique modérément à sévèrement active. La société de biotechnologie envisage de soumettre une demande d'autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis et en Europe au second semestre 2026. Depuis cette annonce, le titre a poursuivi sa hausse et a même été soutenu par des rumeurs d'intérêt du géant américain Eli Lilly.

Pour Nanobiotix , le succès de cette année boursière est lié aux résultats intermédiaires positifs pour son produit phare, le NBTXR3, dans le traitement des cancers de la tête et du cou. En outre, la société de biotechnologie a renforcé son partenariat avec Janssen, une filiale de Johnson & Johnson, ce qui lui a permis de toucher des montants lui permettant de sécuriser sa trésorerie sur le long terme.

Enfin, Exail Technologies , a profité de ses activités dans le secteur de la Défense, notamment sous-marine. Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe a vu ses prises de commandes s'envoler de 128%, tandis que son chiffre d'affaires a connu une croissance de 29%. De son côté, le carnet de commandes a affiché un bond de 58%. Exail Technologies est spécialisé dans les domaines de la robotique autonome et des systèmes de navigation. L'entreprise propose notamment des drones maritimes, destinés notamment à la lutte contre les mines sous-marines.

Les plus fortes baisses du SBF 120 en 2025

Dans l'antichambre du CAC 40, Worldline a subi de lourds dégagements et a terminé l'année sur un repli de 81,58%, à 1,562 euro, suivi de Soitec qui a perdu 73,39%, à 23,19 euros, et enfin Ubisoft -51,01%, à 6,442 euros.

Worldline a poursuivi sa descente aux enfers après avoir déjà perdu 45,9% sur l'ensemble de l'année 2024. Sur l'exercice 2025, le spécialiste des services de paiements a notamment dévoilé des résultats faibles, tout en abaissant certains de ses objectifs financiers annuels. La société a notamment annoncé des dépréciations d'actifs de 4,1 milliards d'euros lors de la publication de ses résultats du premier semestre à la fin du mois de juillet. En outre, Worldline a subi un déficit d'image après l'enquête menée par plusieurs médias et baptisée " Dirty Payments ", l'accusant d'avoir travaillé avec des clients à hauts risque dans des domaines comme les jeux illégaux, la pornographie…

Soitec a été délaissé après avoir publié une nette dégradation de ses comptes, notamment au troisième trimestre, et des perspectives peu encourageantes pour la suite. Le concepteur et producteur de matériaux semi-conducteurs a été principalement victime de son exposition au secteur automobile qui n'a pas été aussi performant qu'attendu. Au deuxième trimestre de son exercice 2025-2026, clos le 30 septembre, le chiffre d'affaires de la division Automobile et Industrie a notamment chuté de 68% par rapport à la même période un an plus tôt. Ainsi, sur le premier semestre 2025-2026, la société a enregistré une perte de 67 millions d'euros, contre un bénéfice de 14 millions d'euros au premier semestre 2024-2025.

Enfin, Ubisoft Entertainment a été touché par plusieurs facteurs. Il y a d'abord eu des lancements de jeux décevants comme Star Wars Outlaws, mais aussi une crise de gouvernance avec le départ de plusieurs piliers de l'entreprise et des rumeurs de rachat par le géant chinois Tencent, et enfin une suspension de cotation en novembre après l'apparition d'erreurs comptables.