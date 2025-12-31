 Aller au contenu principal
Les tops et les flops du CAC 40 en 2025
information fournie par AOF 31/12/2025 à 14:46

(AOF) - En 2025, au sein du CAC 40, les valeurs qui ont le plus progressé sont Société Générale (+153,02%, à 68,72 euros), ArcelorMittal (+74,28%, à 39,09 euros) et Thales (+65,45%, à 229,40euros).

Le secteur bancaire a connu une belle année boursière, avec BNP Paribas qui a gagné 22,93%, ou Crédit Agricole en hausse de 32,05%, mais Société Générale a fait nettement mieux, profitant d'un rattrapage sectoriel. Le titre de la banque de la Défense souffrait d'une décote par rapport à ses pairs. En outre, la SG a publié tout au long de l'année de très bons résultats, souvent records, avec une amélioration des bénéfices et de la rentabilité.

ArcelorMittal s'est particulièrement distingué grâce à une combinaison de facteurs positifs. Le groupe a délivré des résultats supérieurs aux prévisions, notamment lors de la publication du troisième trimestre le 6 novembre dernier. Ces résultats ont, en outre, été accompagnés de perspectives favorables pour 2026. Le cours de l'action a également profité de nombreux rachats de titres destinés à être annulés. La dernière opération date du 21 novembre, lorsque le groupe a procédé à l'annulation de 77,809 millions de titres auto-détenus. Enfin, le groupe semble être en avance dans l'acier à faible empreinte carbone, la gamme XCarb.

De son côté, Thales a principalement bénéficié de la multiplication des conflits un peu partout dans le monde, qui a entraîné une hausse du budget des Etats pour leur Défense. Par exemple, sur les neuf premiers mois de l'exercice 2025, le groupe a vu ses prises de commandes afficher une hausse de 9% par rapport à 2024, à 16,762 milliards d'euros.

Les plus fortes baisses du CAC 40 en 2025

Cette année, la plus forte baisse du CAC 40 revient à Pernod Ricard qui a reculé de 32,94%, à 73,10 euros, suivi de Dassault Systèmes (-28,84%, à 23,84 euros) et de Stellantis (-25,66%, à 9,40 euros).

Le groupe de vins et spiritueux a été victime de deux facteurs. Il y a d'une part une baisse des ventes de 5,5% sur l'exercice 2024-2025, clos le 30 juin 2025, notamment sur des marchés importants comme la Chine et les Etats-Unis. Pernod Ricard a également été une victime des guerres commerciales, avec les nombreuses incertitudes liées aux taxes douanières américaines, mais aussi à la taxe chinoise sur le Brandy en réponse aux taxes européennes sur les véhicules électriques. Ce cocktail a précipité l'action du groupe en bas du classement du CAC 40.

Derrière, Dassault Systèmes a perdu du terrain tout au long de l'année, mais l'accélération de la baisse du titre est intervenue fin octobre. Sur la séance du 23 octobre, le titre a chuté 12,98% et est revenu sur ses niveaux d'avril 2020. L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur a lancé un avertissement sur sa croissance qui est désormais attendue sur l'exercice 2025 entre 4 et 6%, contre de 6 à 8% précédemment. Dassault Systèmes est notamment très exposé au secteur automobile qui a connu un environnement compliqué cette année.

D'ailleurs, Stellantis est la troisième plus forte baisse du CAC 40 en 2025, suivi de près par Renault (-24,72% sur l'année). Le secteur a été confronté à une forte concurrence chinoise, notamment dans l'électrique. De son côté, Stellantis a en outre été marqué par une dégradation de sa rentabilité, par une crise au niveau de la direction avec le départ de l'emblématique Carlos Tavares et par des problèmes de stocks aux Etats-Unis.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

