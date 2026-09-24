Les tensions sur les taux et la géopolitique pèsent sur Wall Street

Les marchés actions américains sont attendus en baisse jeudi à l'ouverture, dans un climat de prudence alimenté par les tensions géopolitiques, la remontée des rendements obligataires et l'attente d'un sommet très suivi entre Donald Trump et Xi Jinping. A quelques minutes des premiers échanges, les contrats à terme signalent un repli de 0,34% pour le Dow Jones et de 0,97% pour le Nasdaq.

Il s'agira de la première visite de Xi Jinping à la Maison-Blanche depuis plus de dix ans et de leur troisième rencontre depuis le retour au pouvoir de Donald Trump l'an dernier.

Sur le front commercial, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mercredi que les deux premières puissances économiques mondiales étaient convenues de prolonger leur trêve jusqu'au 10 janvier.

Les tensions géopolitiques restent toutefois au premier plan. Les dirigeants américains et iraniens ont échangé des déclarations hostiles cette semaine en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, ravivant les craintes d'une escalade prolongée au Moyen-Orient. Dans ce contexte, le Brent est repassé au-dessus du seuil des 100 dollars le baril.

Sur le front macroéconomique, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties inférieures aux attentes, à 197 000, contre 201 000 anticipées par le consensus et 198 000 la semaine précédente.

Les investisseurs prendront également connaissance à 16h00 des ventes de logements neufs, qui fourniront de nouvelles indications sur la dynamique du marché immobilier et, plus largement, sur la vigueur de l'économie américaine.

Dans le même temps, les tensions persistent sur les marchés obligataires, notamment aux Etats-Unis, en Europe et au Japon. Outre-Atlantique, le rendement des emprunts du Trésor à 30 ans a atteint 5,4439%, son plus haut niveau depuis 2004, maintenant la pression sur les actifs risqués.

Des valeurs à suivre

Amazon prévoit d'investir trois milliards de dollars afin de développer ses activités de "quick commerce" en Inde d'ici 2030, selon deux sources citées par Reuters. Il s'agit du plus important investissement réalisé à ce jour par le géant américain du commerce en ligne dans la livraison rapide dans le pays.

EssilorLuxottica et Meta Platforms ont par ailleurs dévoilé aux Etats-Unis de nouveaux modèles de lunettes connectées, dont une version des Ray-Ban Meta dépourvue de caméra.

MGM Resorts est attendu en recul de près de 10% après que People Inc., la société du magnat des médias Barry Diller, a retiré sa proposition de rachat de l'opérateur de casinos.