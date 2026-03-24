Les tensions sur le crédit privé se répercutent à Wall Street, les investisseurs se méfiant de plus en plus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'Ares) par Pritam Biswas et Arasu Kannagi Basil

Les inquiétudes du marché du crédit privé se sont propagées à Wall Street, certaines grandes banques américaines resserrant leurs prêts tandis que les fonds ont plafonné leurs retraits, les préoccupations croissantes incitant les entreprises à réduire les risques et à se préparer à de nouvelles tensions.

Le sentiment a été ébranlé par des préoccupations concernant les évaluations et la transparence, ainsi que par des cas tels que la faillite du fournisseur de pièces automobiles First Brands et du concessionnaire automobile Tricolor, pour lesquels certains prêteurs de crédit privé étaient exposés.

Selon les données de Moody's, les banques américaines avaient près de 300 milliards de dollars de prêts en cours à des fournisseurs de crédit privé en juin 2025, et 285 milliards de dollars supplémentaires prêtés à des fonds de capital-investissement, ainsi que 340 milliards de dollars d'engagements de prêts non utilisés à ces emprunteurs.

Les actions des gestionnaires d'actifs alternatifs ont également été mises sous pression cette année en raison des préoccupations croissantes concernant les valorisations des sociétés de logiciels qu'ils possèdent ou financent, alors que les progrès rapides de l'IA menacent de perturber les modèles d'entreprise traditionnels.

Les investisseurs ont retiré des milliards de dollars de certains des plus grands fonds de crédit privé au premier trimestre - et d'autres pourraient suivre.

Les fonds gérés par Oaktree et Goldman Sachs GS.N doivent encore informer les investisseurs des résultats des offres publiques d'achat du premier trimestre de leurs fonds de crédit privé.

Voici une liste de quelques-unes des récentes opérations réalisées par les plus grandes banques et les fonds de crédit privé de Wall Street:

JPMORGAN CHASE La plus grande banque américaine JPM.N a réduit la valeur de certains prêts à des fonds de crédit privés après avoir examiné l'impact des turbulences du marché autour des sociétés de logiciels, a rapporté Reuters la semaine dernière, citant deux personnes familières avec la situation.

JPMorgan a examiné son portefeuille de financement - nom par nom, puis secteur par secteur - et a attribué des notes différentes à des prêts tels que ceux ayant une exposition sous-jacente à des logiciels, a déclaré l'une des sources.

Cette opération n'est pas fréquente, mais ce n'est pas la première fois que la banque modifie le marquage des prêts, a déclaré la première source à Reuters, ajoutant qu'il était "important de le faire lorsque les marchés le justifient plutôt que d'attendre qu'une crise se produise"

Les accords de crédit de JPMorgan pour l'espace de crédit privé lui permettent de réévaluer les évaluations basées sur la garantie du fonds en cas de dislocation du marché, a déclaré la source, ajoutant que les marques ne sont pas significatives.

La décision de réduire la valeur de certains prêts aux acteurs du crédit privé réduira les prêts aux fonds, a rapporté Reuters , citant une source familière avec le sujet.

MORGAN STANLEY Le géant bancaire de Wall Street MS.N a limité les rachats dans l'un de ses fonds de crédit privé après que les investisseurs aient cherché à retirer près de 11 % des actions en circulation, selon un dépôt réglementaire.

Le North Haven Private Income Fund (PIF) de Morgan Stanley, qui était investi dans 312 emprunteurs dans 44 secteurs au 31 janvier, a rapporté environ 169 millions de dollars, soit environ 45,8 % de la demande de rachat des investisseurs, pour le trimestre.

Dans une lettre adressée aux investisseurs, Morgan Stanley Private Credit a déclaré que le secteur des prêts directs a été confronté à plusieurs défis, notamment l'incertitude entourant la reprise des fusions et acquisitions, la contraction des rendements des actifs et la spéculation sur la détérioration du crédit.

"En maintenant des limites appropriées sur l'offre de rachat trimestrielle, la société cherche à éviter les ventes d'actifs pendant les périodes de perturbation du marché", a déclaré la branche de gestion des investissements de la banque dans la lettre.

BLACKROCK

Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde BLK.N a déclaré le 6 mars qu'il avait limité les retraits de son fonds phare HPS Corporate Lending Fund (HLEND) après une augmentation des demandes.

HLEND a reçu 1,2 milliard de dollars de demandes de retrait au cours du premier trimestre, soit environ 9,3 % de sa valeur nette d'inventaire. Le fonds a annoncé aux investisseurs qu'il distribuerait 620 millions de dollars dans le cadre de son programme de rachat trimestriel, atteignant ainsi la limite de 5 % à partir de laquelle les gestionnaires peuvent limiter les retraits.

HLEND a déclaré que la limite de 5 % empêche "une inadéquation structurelle entre le capital des investisseurs et la durée prévue des prêts de crédit privé dans lesquels HLEND investit"

Les souscriptions au fonds se sont élevées à 840 millions de dollars au premier trimestre, soit moins que les 1,2 milliard de dollars que les investisseurs souhaitaient retirer à l'origine. Selon les documents de la société, 19 % du portefeuille de HLEND sont investis dans des logiciels.

APOLLO GLOBAL

Le fonds de crédit privé d'Apollo Global APO.N , d'une valeur de 25 milliards de dollars, a déclaré le 23 mars qu'il plafonnait les rachats à 5 % de ses actions après que les investisseurs aient demandé le retrait d'environ 11,2 % du total des actions en circulation.

Le fonds a déclaré que la décision de racheter moins que ce que les investisseurs demandaient était cohérente avec ses objectifs de liquidité, ou la capacité de faire face à ses obligations de paiement sans nuire à la valeur de ses actifs.

Les retraits laissent le fonds avec environ 730 millions de dollars de sorties brutes pour la période, équilibrant les entrées d'environ 724 millions de dollars.

Le fonds prévoit de restituer environ 45 % du capital demandé à chaque investisseur ayant demandé le rachat de ses parts.

ARES

Le fonds de crédit privé ARES.N d'Ares Management a limité les rachats à 5 % après que les investisseurs aient demandé à retirer environ 11,6 % du total des actions en circulation, comme il l'a indiqué dans un document réglementaire le 24 mars.

La majorité des demandes de rachat ont été faites par un nombre limité de family offices et de petites institutions qui représentent moins de 1 % de ses plus de 20 000 actionnaires, a indiqué le fonds.

Ares Strategic Income Fund restituera 524,5 millions de dollars, soit 5 % de ses actions en circulation.

BLACKSTONE

Le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone BX.N a déclaré le 2 mars que son fonds phare de crédit privé, BCRED, a connu une forte augmentation des demandes de retrait au cours du premier trimestre.

La société a laissé ses clients retirer 3,7 milliards de dollars de ce fonds de 82 milliards de dollars, ce qui est plus important que d'habitude. En ajoutant 2 milliards de dollars de nouveaux engagements, les retraits nets se sont élevés à 1,7 milliard de dollars.

L'augmentation des demandes a conduit le fonds à relever son plafond de rachat trimestriel habituel de 5 % à 7 %, tandis que Blackstone et ses employés ont injecté 400 millions de dollars pour faire face à tous les retraits, a indiqué la société.

Les analystes de JPMorgan ont indiqué qu'il s'agissait du premier trimestre de sorties de fonds pour BCRED, le plus grand fonds de ce type qui n'est pas négocié sur le marché.

BLUE OWL

La société de capital privé Blue Owl Capital OWL.N a déclaré le 19 février qu'elle vendait pour 1,4 milliard de dollars d'actifs de trois de ses fonds de crédit afin de restituer du capital aux investisseurs et de rembourser la dette, et qu'elle arrêtait définitivement les rachats dans l'un des fonds.

La dette vendue par Blue Owl concerne 128 entreprises différentes dans 27 secteurs d'activité, mais la plus forte concentration (13 %) se trouve dans le secteur sinistré des logiciels et des services, a indiqué la société.

Les prêts sont détenus par trois fonds de crédit - 600 millions de dollars dans Blue Owl Capital Corp II <OBDC II>, 400 millions de dollars dans Blue Owl Technology Income Corp, et 400 millions de dollars dans Blue Owl Capital Corp OBDC.N .

"Nous n'arrêtons pas les rachats, nous changeons simplement la méthode par laquelle nous fournissons les rachats", a déclaré Craig Packer, co-président de Blue Owl.

CLIFFWATER

Les investisseurs du fonds de crédit privé phare de Cliffwater LLC ont cherché à racheter environ 14% des actions au cours du premier trimestre, ce qui a conduit la société à limiter ses rachats à 7%, selon un rapport de Bloomberg News.

En tant que fonds d'intervalle, il est tenu de racheter des actions tous les trimestres. Il a fixé ce taux à 5 %, avec la possibilité de racheter jusqu'à 7 %, ajoute le rapport.