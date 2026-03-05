 Aller au contenu principal
Les tensions au Moyen-Orient continuent d'impacter Wall Street
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 16:47

Alors que le conflit entre les États-Unis et l'Iran semble s'enliser, les principaux indices américains évoluent une nouvelle fois en baisse. À 16h40, le S&P 500 cède 0,6%, le Dow Jones recule de 1,3% et le Nasdaq 100 abandonne 0,3%.

La séance de mercredi avait pourtant été marquée par un regain d'optimisme, les investisseurs misant sur une possible issue diplomatique rapide aux tensions au Moyen-Orient. Cet espoir s'est depuis estompé après une nouvelle frappe de représailles menée par l'Iran, alors que le conflit entre désormais dans son sixième jour.

Dans ce contexte d'incertitude géopolitique, les prix du pétrole poursuivent leur progression. Le Brent gagne 2% à 84,13 dollars le baril, tandis que le brut WTI avance de 3,6% à 78,65 dollars.

Sur le plan macroéconomique, les nouvelles inscriptions au chômage aux États-Unis se sont établies à 213 000 pour la semaine close le 28 février. Ce chiffre reste stable par rapport à la semaine précédente et ressort légèrement inférieur aux 215 000 attendues par les économistes interrogés par Bloomberg.

Par ailleurs, la productivité non agricole a progressé de 2,8% en rythme annualisé au quatrième trimestre, au-dessus des 1,9% anticipés. Les coûts unitaires du travail ont également augmenté de 2,8%, contre une prévision de 2%. Les prix à l'importation ont avancé de 0,2% en janvier, tandis que les prix à l'exportation ont grimpé de 0,6%. Les économistes tablaient respectivement sur des hausses de 0,3% et 0,2%.

Du côté des entreprises, Broadcom progresse de 4,2% après la publication, mercredi soir, de résultats marqués par une forte croissance de son activité liée à l'intelligence artificielle.

À l'inverse, Kroger recule de 3,2% après avoir dévoilé des prévisions jugées prudentes pour 2026. Le distributeur alimentaire anticipe une croissance de ses ventes comparables, hors carburant, comprise entre seulement 1% et 2% sur l'année.

Enfin, Trade Desk s'envole de 17,5% après l'annonce de discussions avec OpenAI concernant la vente d'espaces publicitaires sur ChatGPT.

