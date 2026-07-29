Les taux hypothécaires américains ont de nouveau augmenté cette semaine, beaucoup d'entre eux atteignant leur plus haut niveau de l'année

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* Le taux des prêts immobiliers à taux fixe sur 30 ans grimpe à 6,76 %, proche de son plus haut niveau depuis un an

* Le taux des prêts à taux fixe sur 15 ans grimpe à 6,15 %, son plus haut niveau depuis un peu plus d'un an

* Selon un économiste de la MBA, la hausse des coûts d’emprunt aggrave les difficultés d’accès au logement et freine la demande d’achat

Les taux d’intérêt hypothécaires américains ont atteint la semaine dernière leur plus haut niveau depuis environ un an sur toute une gamme de produits de crédit immobilier, après que la reprise des hostilités entre les États-Unis et l’Iran a fait grimper à la fois les cours du pétrole et les rendements des bons du Trésor, sensibles à l’inflation, qui sous-tendent les coûts d’emprunt résidentiels.

Le taux contractuel des prêts immobiliers à taux fixe sur 30 ans — le type de prêt immobilier le plus courant aux États-Unis — a grimpé de 7 points de base pour atteindre 6,76 % au cours de la semaine qui s’est terminée le 24 juillet, soit un niveau tout juste inférieur à son plus haut niveau depuis un an, a indiqué mercredi la Mortgage Bankers Association. Le taux des prêts à taux fixe sur 15 ans a grimpé de 11 points de base pour atteindre 6,15 %, son plus haut niveau depuis un peu plus d’un an.

Parallèlement, les taux des prêts hypothécaires à taux variable, qui peuvent constituer une option plus abordable face au coût élevé des taux fixes mais comportent le risque d’une hausse des taux lors d’un réajustement ultérieur, ont également augmenté. Le taux d’un prêt hypothécaire à taux variable sur 5 ans a légèrement progressé pour s’établir à 5,98 % la semaine dernière.

Alors que la Réserve fédérale s’apprête à annoncer sa décision sur les taux d’intérêt plus tard dans la journée de mercredi et que les anticipations d’une hausse des taux se renforcent – si ce n’est immédiatement, alors presque certainement dans les deux prochains mois –, il semble peu probable que les taux hypothécaires baissent de sitôt.

L’inflation, mesurée selon l’indice utilisé par la Fed pour son objectif de 2 %, s’établissait à un taux annuel de 4,1 % en mai. Bien qu’elle ait dû reculer à 3,7 % le mois dernier, ce recul pourrait s’avérer de courte durée compte tenu de la nature imprévisible des hostilités au Moyen-Orient et de la pression renouvelée sur les prix de l’énergie.

Cela a également maintenu une pression à la hausse sur les rendements des bons du Trésor à long terme, qui servent de référence pour les taux hypothécaires et sont eux-mêmes sensibles aux perspectives d’inflation. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans s’établissait mercredi autour de 4,63 %, non loin du plus haut niveau en 18 mois de 4,70 % atteint la semaine dernière.

La flambée des taux a freiné le volume des demandes de prêts immobiliers. L’indice du marché hypothécaire de la MBA a reculé de 6,4 % la semaine dernière, en données corrigées des variations saisonnières, pour atteindre son plus bas niveau depuis un an, sous l’effet d’une chute de 9,9 % des demandes de refinancement, qui ont chuté à leur plus bas niveau depuis 13 mois. Le volume des demandes de prêts pour l’achat d’un logement a également baissé.

"Cette trajectoire à la hausse des taux continue d’avoir un impact significatif sur les emprunteurs en refinancement, avec une baisse de 10 % des demandes de refinancement, y compris une chute plus marquée des refinancements garantis par l’État", a déclaré Joel Kan, économiste en chef adjoint de la MBA. "Malgré l’augmentation du parc immobilier sur certains marchés, la hausse des taux a aggravé les difficultés d’accessibilité au logement pour de nombreux acheteurs, ce qui a entraîné une baisse de l’activité d’achat au cours de la semaine."