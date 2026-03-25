Les taux hypothécaires américains atteignent leur plus haut niveau depuis octobre, la guerre maintenant les rendements obligataires à la hausse, selon la MBA

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Le taux d'intérêt sur le prêt immobilier américain le plus populaire a enregistré la semaine dernière sa plus forte hausse en 11 mois, atteignant son niveau le plus élevé depuis octobre. La hausse des prix du pétrole due à la guerre en Iran a alimenté les craintes d'inflation, faisant grimper les rendements des obligations du Trésor les plus influentes sur les taux hypothécaires.

La Mortgage Bankers Association a déclaré mercredi que le taux contractuel d'un prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans a augmenté de 13 points de base pour atteindre 6,43 % au cours de la semaine qui s'est achevée le 20 mars, soit le taux le plus élevé depuis près de six mois.

Après avoir commencé le mois à leur niveau le plus bas depuis septembre 2022, les taux hypothécaires ont augmenté de 34 points de base en trois semaines depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des attaques aériennes contre l'Iran, et l'augmentation de la semaine dernière a marqué la plus forte hausse hebdomadaire depuis avril.

L'indice des demandes hebdomadaires de la MBA a chuté de 10,5 % la semaine dernière pour atteindre 310,7, soit le niveau le plus bas depuis janvier, en raison d'une baisse de 14,6 % des demandes de refinancement de prêts existants. Les demandes de prêts pour l'achat d'un bien immobilier ont reculé de 5,4 %.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, le titre gouvernemental le plus influent sur les taux hypothécaires, a grimpé en flèche depuis le début de la guerre et la fermeture effective par l'Iran du détroit d'Ormuz, qui a bloqué l'écoulement d'environ un cinquième du pétrole mondial. Les prix de référence du pétrole brut mondial sont passés d'environ 75 dollars le baril à la fin du mois de février à près de 100 dollars aujourd'hui.

Le rendement du Trésor à 10 ans est passé de 3,96 % le vendredi précédant le début des attaques, le 28 février, à 4,39 % mardi, atteignant ainsi son niveau le plus élevé en fin de journée depuis le mois de juillet.

Les marchés à terme des obligations et des taux d'intérêt se sont repositionnés dans la perspective d'une suspension des baisses de taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine cette année. Avant le début de la guerre, le marché s'attendait à au moins une réduction de 25 points de base cette année.

"La menace d'une hausse prolongée des prix du pétrole a continué à maintenir les rendements du Trésor à un niveau élevé, et les taux hypothécaires ont terminé la semaine dernière à la hausse", a déclaré Joel Kan, vice-président et économiste en chef adjoint de la MBA.

"Compte tenu de cette période de hausse des taux hypothécaires et de la diminution des incitations au refinancement, les demandes de refinancement ont diminué de 15 % et les demandes pour tous les types de prêts ont baissé. Les demandes d'achat ont également diminué la semaine dernière, car la hausse des taux hypothécaires, associée aux contraintes d'accessibilité et à l'incertitude économique, a poussé certains acheteurs potentiels à rester sur la touche"