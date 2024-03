Les taux de crédit immobilier diminueront de façon plus marquée dès l’été

(AOF) - "En mars, les taux de crédit immobilier continuent de fléchir très légèrement. Mais les conditions d’emprunt restent encore difficiles pour un certain nombre de candidats", explique Ludovic Huzieux, co-fondateur d’Artémis courtage, société indépendante de courtage en crédit immobilier et assurance emprunteur. "Il est très probable que les taux de crédit immobilier vont encore baisser en 2024. Les taux sont actuellement en légère baisse puisqu’une poignée de banques procède à des ajustements. Mais ils devraient diminuer de façon plus marquée à partir du second semestre 2024", ajoute t-il.

En effet, leur évolution dépend de celle des taux directeurs fixés par la Banque centrale européenne, qui devraient baisser dès le mois de juin prochain si l'inflation continue de se stabiliser.

Par ailleurs, Ludovic Huzieux affirme que "si les taux d'intérêt baissent à l'avenir, il peut être intéressant de renégocier son crédit auprès de sa banque ou de le faire racheter par un autre établissement pour obtenir des conditions plus favorables. Cela permet de réduire ses mensualités ou de raccourcir sa durée et donc de faire des économies substantielles".

Mais pour que cette opération soit avantageuse, il faut que le capital restant dû soit supérieur à 50 000 euros et que l'écart de taux entre le prêt en cours et celui qui peut être obtenu soit supérieur ou égal à un point (0,7 à 0,8% si le crédit est d'un montant élevé). Cela pour couvrir les frais de dossier et les pénalités qui sont égales à 3 % du capital restant dû (plafonnées à 6 mois d'intérêt).

"Mais attention, renégocier son prêt n'est pas toujours intéressant", souligne Ludovic Huzieux. Il faut éviter de le faire si l'on envisage de solder son crédit pour acheter un nouveau logement dans un avenir proche ou en cas de changement de vie professionnelle (indépendant, période d'essai…) puisque les banques risquent de ne plus vouloir prêter dans les mêmes conditions qu'auparavant.