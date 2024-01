"Les taux d'intérêt réels seront plus élevés au cours de la prochaine décennie" (Parnassus)

(AOF) - "L'économie va connaître en 2024 un ralentissement cyclique, avec un risque élevé de récession aux États-Unis d'ici le deuxième trimestre", introduit Todd Ahlsten, CIO & Portfolio Manager chez Parnassus Investments. Il ajoute : "Cela contribuera à atténuer l'inflation, en particulier pour les loyers des logements, qui représentent environ un tiers de l'IPC et dont les prix sont déjà en baisse. Le rendement du Trésor américain à 10 ans, qui a atteint un sommet d'environ 5 % en octobre et est récemment tombé à 3,9%, pourrait encore baisser jusqu'à 3 % l'année prochaine grâce à cette dynamique".

Todd Ahlsten ne voit pas les taux retomber aux niveaux extrêmement bas connus au cours de la décennie précédente. En raison de facteurs tels que l'augmentation des déficits structurels, la démondialisation et la rareté des ressources, il pense que les taux d'intérêt réels seront plus élevés au cours de la prochaine décennie.

De plus, poursuit-il, deux guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, un déficit américain croissant et l'élection présidentielle de 2024 sont autant de paramètres qui pourraient avoir un impact significatif sur les marchés.

Pour l'analyste, l'élément le plus important à surveiller est sans doute l'effet à long terme de ce passage à des taux d'intérêt réels élevés après 13 années de taux proches de zéro. Il faut généralement entre 18 et 24 mois pour que des taux élevés ralentissent la croissance économique, mais l'excès d'épargne dû à la pandémie de Covid-19 a permis à l'économie de continuer à croître, créant un effet "bouteille de ketchup" qui a retardé toute récession.

"Même si les taux diminuent par rapport à leurs niveaux actuels au début de 2024, je pense que nous entrons dans un régime de taux réels plus élevés au cours de la prochaine décennie en raison des facteurs tels que l'augmentation des déficits, des conflits géopolitiques et du coût de la transition vers une économie décarbonée", conclut-il.