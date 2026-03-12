Les tarifs aériens accélèrent aux Etats-Unis en février
Hier, le Bureau of Labor Statistics a fait état d'une hausse de 2,4% sur un an de l'indice des prix à la consommation (CPI) en février aux Etats-Unis. Si ce chiffre est conforme aux attentes des économistes, une lecture plus fine des données montre que le secteur aérien est particulièrement touché. Les prix des billets d'avion ont ainsi nettement accéléré en février aux Etats-Unis, avec une hausse de 7,1% sur un an et de 1,4% sur un mois, après une progression limitée à 2,2% en janvier.
Cette dynamique s'explique par la hausse des coûts du carburant dans un contexte tendu, alors que la demande de transport est restée solide. Il convient toutefois de souligner que ces chiffres portent sur le mois de février et n'intègrent donc pas l'envolée spectaculaire des cours du brut intervenue après le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, le 28 février.
Jefferies, qui s'est penché sur le sujet, souligne toutefois que, sur le long terme, les tarifs aériens corrigés de l'inflation demeurent inférieurs à leurs niveaux d'avant la pandémie et s'inscrivent même dans une tendance baissière sur plusieurs décennies. Malgré la hausse des prix nominaux, les billets d'avion en termes réels ont fortement reculé depuis la fin des années 1980, reflet des gains d'efficacité du secteur et d'une concurrence accrue.
Le principal risque pour les compagnies aériennes reste toutefois l'évolution de la demande des ménages. La confiance des consommateurs demeure fragile et plusieurs facteurs continuent de peser sur le pouvoir d'achat, notamment la hausse de l'endettement, la progression limitée du revenu disponible et une inflation supérieure à celle des salaires. Dans ces conditions, les dépenses de voyage pourraient passer au second plan au profit de postes de consommation jugés plus essentiels, estime l'analyste.
Sur les marchés financiers, les valeurs du secteur aérien apparaissent aujourd'hui relativement peu corrélées aux grands indicateurs macroéconomiques, comme l'inflation ou les taux d'intérêt. Si elles évoluaient autrefois davantage en phase avec les taux directeurs, cette relation s'est largement atténuée depuis la pandémie, ce qui complique la lecture macroéconomique du secteur pour les investisseurs.
Peu avant 17h, les compagnies aériennes évoluent en net repli : easyJet perd 4%, IAG cède 3,2%, Lufthansa (-3%) et Southwest Airlines abandonne 3,6%, tandis que United Airlines et Wizz Air abandonnent entre 3 et 4%.
