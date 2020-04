Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les taliban afghans vont libérer 20 prisonniers, selon un porte-parole Reuters • 12/04/2020 à 09:37









(Mastic titre) KABOUL, 12 avril (Reuters) - Les taliban afghans vont libérer dans la journée un premier groupe d'une vingtaine de prisonniers dans le cadre du processus de paix entamé après la conclusion d'un accord avec les Etats-Unis, a annoncé dimanche un porte-parole du mouvement. "Aujourd'hui, 20 prisonniers de l'administration de Kaboul seront libérés par l'émirat islamique d'Afghanistan et remis au CICR à Kandahar", écrit Suhail Shaheena sur Twitter. Les autorités afghanes ont quant à elles libéré 300 talibans depuis mercredi. L'accord que les Etats-Unis ont conclu en février avec les taliban prévoit le retrait dans les 14 mois du contingent américain et l'ouverture de négociations entre la milice islamiste et Kaboul, dont l'échange de prisonniers est la première étape. (Gibran Peshimam, version française Jean-Philippe Lefief)

