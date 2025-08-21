Les syndicats et les groupes de pression américains demandent aux États de rejeter les 29 milliards de dollars versés par Tesla à Musk

Une coalition de syndicats américains et de groupes de défense progressistes a exhorté les responsables financiers des États qui supervisent les fonds de pension publics à s'opposer aux nouvelles rémunérations de la directrice générale de Tesla TSLA.O , Elon Musk, avertissant que les coûts excessifs posent des risques pour les économies de retraite des travailleurs.

Un ensemble de syndicats et de groupes de défense libéraux, dont l'American Federation of Teachers et MoveOn, ont exhorté les responsables des États à faire pression sur les gestionnaires d'actifs pour qu'ils rejettent les nouveaux plans de rémunération de M. Musk et pour qu'ils renforcent l'indépendance du conseil d'administration du fabricant de véhicules électriques, dans une lettre transmise exclusivement à Reuters.

De nombreux États gèrent des fonds de pension pour les enseignants et d'autres employés, qui comptent parmi les plus grands investisseurs américains.

Tesla et Musk n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L'appel intervient dans le cadre d'une saga juridique concernant la rémunération record de M. Musk. En janvier de l'année dernière, la chancelière du Delaware, Kathaleen McCormick, a annulé le package 2018 de Musk, alors évalué à environ 56 milliards de dollars, le qualifiant d'attribution "insondable" par un conseil d'administration en conflit.

Ce mois-ci, Tesla a accordé à M. Musk 96 millions de nouvelles actions d'une valeur d'environ 29 milliards de dollars en guise de paiement provisoire de bonne foi, alors que sa rémunération de 2018 fait toujours l'objet d'un appel.

Le conseil d'administration de Tesla a déclaré aux actionnaires qu'il était essentiel de conserver Musk, car son leadership est essentiel pour la transition de l'entreprise d'un fabricant de VE à une société axée sur la robotique et l'IA.

En juin de l'année dernière, les actionnaires de Tesla ont ratifié le paiement et approuvé le transfert du siège social de l'entreprise au Texas, mais l'affaire n'a pas été résolue, Mme McCormick ayant par la suite autorisé des appels qui pourraient s'étendre sur plusieurs mois.

Les groupes ont exhorté les représentants à s'opposer à toute nouvelle rémunération et à voter contre les administrateurs qui ne font pas preuve d'indépendance à l'égard de M. Musk.

"Les actionnaires de Tesla ne devraient pas accepter des dilutions pour que l'homme le plus riche du monde puisse recevoir des actions Tesla supplémentaires", ont déclaré certains des défenseurs par courriel.

Tesla n'a pas encore publié de procuration décrivant les points du vote lors de la prochaine assemblée annuelle, mais les groupes s'attendent à ce que la question y soit incluse.