Les syndicats de Spirit Airlines mettent en garde leurs membres contre de nouvelles difficultés dans le cadre d'une deuxième faillite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La présidente de l'Association des pilotes de ligne s'attend à de nouveaux licenciements

*

Le syndicat des hôtesses de l'air et stewards de Spirit Airlines estime que la deuxième faillite sera "plus difficile"

*

Spirit Airlines demande aux pilotes de réduire leurs coûts de 100 millions de dollars par an

*

Le transporteur prévoit de réduire de 25 % sa capacité en novembre dans le cadre de sa restructuration

*

par Doyinsola Oladipo et Allison Lampert

Les syndicats d'hôtesses de l'air et de pilotes travaillant pour Spirit Airlines mettent en garde leurs membres contre des difficultés supplémentaires lors de la deuxième faillite de la compagnie aérienne à bas prix en un an, alors qu'elle intensifie ses efforts de réduction des coûts, selon des notes de service consultées par Reuters.

La compagnie aérienne à bas prix basée en Floride a demandé la protection de la loi sur les faillites en août pour la deuxième fois en un an, après qu'une précédente restructuration n'ait pas résolu les problèmes du transporteur, a déclaré la compagnie.

"Cette faillite sera beaucoup plus difficile que la précédente et nous devons être prêts à agir pour protéger nos intérêts", a déclaré l'Association des hôtesses de l'air dans un mémo daté de mercredi et consulté par Reuters.

Cette note faisait suite à une autre note adressée aux aviateurs, selon laquelle Spirit souhaitait réduire de 100 millions de dollars les dépenses annuelles consacrées aux pilotes afin d'économiser des liquidités, après avoir déclaré à l'adresse qu'elle licencierait environ 300 pilotes d'ici le début du mois de novembre. Le transporteur prévoit de réduire de 25 % sa capacité de vol en novembre, ajoutant que les efforts déployés pour réduire sa consommation de trésorerie auraient "inévitablement une incidence" sur la taille de ses effectifs.

Spirit a demandé à rencontrer la direction du syndicat des pilotes de ligne (ALPA) pour identifier des économies, a déclaré un porte-parole dans un communiqué, et un accord devrait être conclu d'ici le 1er octobre.

Spirit fait face à une pression croissante de la part de ses créanciers, notamment le constructeur d'avions Airbus AIR.PA , qui a déclaré que Spirit devait plus d'un million de dollars pour des pièces reçues, selon les documents déposés. Spirit est également en conflit avec le loueur d'avions AerCap Holdings

AER.N au sujet d'un contrat portant sur 36 avions Airbus devant être livrés entre 2027 et 2028.

Jason Ambrosi, président de l'ALPA, qui représente les pilotes de Spirit, a récemment déclaré qu'il s'attendait à ce que davantage de pilotes soient licenciés à un moment où le boom des voyages post-COVID s'est estompé.

"Nous nous trouvons maintenant dans une situation d'offre excédentaire aux États-Unis, et il sera donc difficile de trouver un lieu d'atterrissage pour chacun d'entre eux", a déclaré Jason Ambrosi.

Les 12 principaux transporteurs américains ont embauché 4 834 pilotes l'année dernière, contre 13 357 en 2022, selon le consultant Kit Darby.