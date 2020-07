Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les suppressions de postes prévues chez Airbus commencent à se préciser Reuters • 02/07/2020 à 13:00









(Actualisé tout du long avec précisions supplémentaires) NANTES/MÉAULTE (Somme), 2 juillet (Reuters) - Les détails des 5.000 suppressions de postes envisagées en France dans le cadre du plan de restructuration prévu par d'Airbus AIR.PA commençaient à se préciser jeudi, alors que la direction de l'avionneur européen informait à la mi-journée les représentants syndicaux de ses intentions pour chaque site. Selon la CGT, 484 postes seront supprimés sur le site de Nantes (Loire-Atlantique), qui fabrique notamment l'élément de structure central de tous les avions du groupe, et 386 sur le site de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), qui assemble une partie des fuselages des appareils. Selon les syndicats, le site de Méaulte (Somme) de Stelia Aérospace, filiale du groupe aéronautique européen, où sont fabriqués les cockpits, serait "très impacté". Airbus a annoncé mardi son intention de supprimer environ 15.000 postes d'ici l'été 2021, dont un tiers en France, dans le cadre de ce plan de restructuration mis en place pour faire face à la crise du transport aérien provoquée par la pandémie liée au nouveau coronavirus. (Stéphane Mahé et Pascal Rossignol, avec Myriam Rivet à Paris, édité par)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +2.40%