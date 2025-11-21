 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 987,04
+0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les succès de Nvidia ne dissipent pas les doutes sur la valorisation de l'IA
information fournie par Agefi Dow Jones 21/11/2025 à 10:28

La bouffée d'air aura été de courte durée jeudi à Wall Street, malgré les bons résultats publiés par Nvidia . Le marché continue à s'interroger sur les valorisations des entreprises technologiques et craint de ne plus pouvoir compter sur le soutien des baisses de taux de la Réserve fédérale (Fed) en l'absence de nombreux indicateurs sur la situation de l'économie américaine.

Les investisseurs avaient pourtant réservé un accueil initial enthousiaste à cette publication. Le Nasdaq Composite malmené depuis deux semaines a brièvement retrouvé des couleurs avant de se retourner et de subir des pertes inédites depuis 7 mois. L'action Nvidia a également effacé des gains initiaux de plus de 5% pour terminer en baisse de 3% jeudi.

Contrairement à ce qu'avaient pu espérer certains investisseurs, la croissance exponentielle des ventes de puces destinées aux data centers ne suffit pas à balayer l'hypothèse d'une bulle spéculative autour de l'intelligence artificielle: les performances commerciales de Nvidia ne garantissent en rien la rentabilité future des investissements massifs engloutis dans cette rupture technologique.

Lorsque le PDG de Goldman Sachs, David Solomon, a fait part de sa préoccupation le mois dernier, il n'a pas prédit un coup d'arrêt brutal des ventes de processeurs, mais s'est interrogé sur la viabilité à long terme du modèle économique de l'IA: "Je ne serais pas surpris que dans les 12 à 24 mois nous assistions à un retrait sur les marchés actions. Il y aura beaucoup de capital déployé qui ne fournira pas de rendement, et quand cela se produira, les gens ne se sentiront pas bien", a-t-il indiqué lors d'une conférence en Italie.

L'ancien patron d'Intel, Pat Gelsinger, avait adopté une ligne similaire en déclarant sur CNBC: "Bien sûr que nous sommes dans une bulle", tout en estimant qu'elle n'éclaterait pas avant plusieurs années.

+ Nvidia ne croit pas à la bulle +

Pour l'heure, les chiffres présentés par Nvidia n'en sont pas moins impressionnants: le chiffre d'affaires trimestriel de 57 milliards de dollars a dépassé les attentes déjà élevées des analystes et les prévisions du groupe pour le quatrième trimestre sont largement supérieures au consensus. L'année prochaine, les performances du groupe devraient également être confortées par la levée des restrictions sur les ventes de puces à la Chine décidée par l'administration Trump.

Ces éléments ont conduit le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, à contester l'existence d'une bulle spéculative à Wall Street, alors que les espoirs placés dans l'IA ont pour la première fois propulsé la capitalisation de Nvidia au-delà des 5.000 milliards de dollars le mois dernier. "Il y a eu beaucoup de discussions au sujet d'une bulle de l'IA. De notre point de vue, nous constatons quelque chose de très différent", a déclaré le dirigeant jeudi soir au cours d'une conférence téléphonique.

En réalité, la solide performance commerciale affichée par Nvidia confirme surtout ce qui était déjà connu: les géants du numérique continuent de bâtir l'infrastructure de l'IA en construisant des data centers très consommateurs en semi-conducteurs, et Nvidia reste le leader incontesté de ce marché malgré les progrès réalisés par AMD. La saison des résultats du troisième trimestre a été l'occasion pour les "hyperscalers" de revoir en hausse leurs plans d'investissements, et Jensen Huang avait déjà déclaré le mois dernier que les ventes de puces dépasseraient les prévisions les plus optimistes jusqu'à la fin de l'année.

+ Les incertitudes persistent +

Mais cette ruée sur l'IA ne prouve pas la pertinence des investissements consentis. Pour les rentabiliser, cette nouvelle ère technologique devra permettre d'importants gains de productivité et proposer des services innovants qui attireront la demande des consommateurs finaux. Pour l'instant, l'essentiel du chiffre d'affaires de l'IA est réalisé au sein de l'écosystème technologique, pas auprès des entreprises et des particuliers qui utilisent leurs modèles. Plusieurs partenariats annoncés ces dernières semaines dans le secteur ont par ailleurs été critiqués pour leur circularité: Nvidia finance ainsi lui-même l'achat de ses propres puces par des acteurs comme OpenAI et Palantir, dans lesquels il prend des participations.

A l'heure où les 7 Magnifiques totalisent 38% de la capitalisation du S&P 500, les interrogations sur le niveau de concentration du marché restent tout aussi valables qu'avant la publication de Nvidia. De même que celles sur la dépendance accrue de l'économie américaine aux seuls investissements dans les infrastructures informatiques.

La volatilité actuelle du marché s'explique aussi par les incertitudes sur l'évolution de la conjoncture et de la politique monétaire américaine. Et les prises de bénéfices réalisées par de nombreux fonds d'investissement ont contribué à faire perdre 8,5% au Nasdaq Composite depuis son dernier record historique de la fin octobre.

Cette correction n'annonce pas nécessairement l'imminence d'un krach. Mais elle devrait inciter à ne pas surinterpréter les bons résultats trimestriels d'une entreprise, même lorsqu'il s'agit de Nvidia.

-Thomas Varela, Agefi-Dow Jones, tvarela@agefi.fr, ed : JDO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

Valeurs associées

NVIDIA
180,0100 USD NASDAQ -0,35%
© 2025 Dowjones Newswires. Agefi Dow Jones se réserve le droit de supprimer ou modifier les Informations Dow Jones à tout moment et sans préavis. Les Informations Agefi Dow Jones sont la propriété de Agefi Dow Jones ou de ses concédants et sont protégées par copyright et autres lois sur la propriété intellectuelle. Les Informations Agefi Dow Jones ne peuvent être utilisées que pour un usage personnel, en dehors de toute fin commerciale. Si l'Abonné du Distributeur est une personne individuelle, celle-ci s'interdit de stocker, copier, reproduire, modifier, distribuer, transmettre, afficher, réaliser, publier, céder, créer des travaux dérivés, diffuser par radio ou télévision, faire circuler les Informations Agefi Dow Jones quelles qu'elles soient à une tierce personne, y compris, mais de façon non limitative, à des collaborateurs de la même société ou organisation, sans le consentement préalable par écrit de Agefi Dow Jones. Nonobstant ce qui précède, une portion non substantielle des Informations Agefi Dow Jones pourra être copiée et transmise, ponctuellement et sans que l'opération soit répétée à intervalles réguliers, par un mode autre que le courrier électronique, sans frais et en dehors de toute fin commerciale, à un nombre limité de personnes dans le cadre normal d'une activité journalière, étant entendu que dans ce cas il devra être fait mention écrite de toutes les notifications relatives aux droits de propriété et au copyright, de la source originale et de la phrase « Reproduit avec l'autorisation de Agefi Dow Jones & Company ». Les Informations Dow Jones sont constituées de faits, d'opinions et de recommandations de personnes et d'organisations jugées dignes d'intérêt. Dow Jones ne garantit en aucune façon l'exactitude, l'intégralité ou l'opportunité desdits faits ou desdites opinions ou recommandations, et n'en assume en aucun cas la responsabilité. DOW JONES NE SAURAIT ETRE TENU RESPONSABLE D'UN RETARD QUEL QU'IL SOIT DANS LA RECEPTION DES INFORMATIONS DOW JONES PAR VOUS-MEMES, RETARD QUI SERAIT IMPUTABLE AUX LIMITATIONS INHERENTES AUX TRANSMISSIONS INTERNET EFFECTUEES PAR LE RESEAU WEB. ETANT DONNE LE NOMBRE IMPORTANT DES SOURCES DE PROVENANCE DES INFORMATIONS DOW JONES, ET LES RISQUES INHERENTS A LA TRANSMISSION ELECTRONIQUE, DES RETARDS, OMISSIONS OU INEXACTITUDES SONT SUSCEPTIBLES DE SE PRODUIRE DANS LES INFORMATIONS DOW JONES. LESDITES INFORMATIONS SONT FOURNIES « EN L'ETAT », SANS GARANTIE AUCUNE. NI DOW JONES, NI SES AFFILIES, AGENTS OU CONCEDANTS, NE PEUVENT GARANTIR L'EXACTITUDE, L'INTEGRALITE, L'ACTUALITE, L'OPPORTUNITE, L'ABSENCE D'INFRACTION A DES DROITS EVENTUELS, LA PROPRIETE, LA COMMERCIALISABILITE OU L'ADEQUATION A UN USAGE SPECIFIQUE DES INFORMATIONS DOW JONES, ET DOW JONES DECLINE PAR LES PRESENTES TOUTE RESPONSABILITE QUANT A UNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE. NI DOW JONES NI AUCUN DE SES AFFILIES, AGENTS OU CONCEDANTS NE SAURAIT ETRE TENU RESPONSABLE ENVERS VOUS-MEMES OU UNE AUTRE PARTIE D'UNE PERTE OU D'UN DOMMAGE QUELCONQUE, AUTRE QU'UN DECES OU UN DOMMAGE CORPOREL RESULTANT DIRECTEMENT DE L'UTILISATION DES INFORMATIONS DOW JONES, CAUSES EN PARTIE OU EN TOTALITE PAR UNE NEGLIGENCE DE SA PART OU DES EVENEMENTS IMPREVUS INDEPENDANTS DE SA VOLONTE LORS DE LA RECEPTION, DE LA COMPILATION, DE L'INTERPRETATION, DE LA MISE EN FORME OU DE LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS DOW JONES. EN AUCUN CAS DOW JONES NI AUCUN DE SES AFFILIES, AGENTS OU CONCEDANTS NE SAURAIT ETRE TENU RESPONSABLE ENVERS VOUS-MEME OU TOUTE AUTRE PERSONNE QUANT A UNE DECISION PRISE OU A UNE ACTION ENTREPRISE PAR VOUS-MEME ET QUI AURAIT ETE BASEE SUR LES INFORMATIONS DOW JONES. NI DOW JONES NI AUCUN DE SES AFFILIES, AGENTS OU CONCEDANTS NE SAURAIT ETRE TENU RESPONSABLE ENVERS VOUS-MEMES OU UNE AUTRE PERSONNE POUR UN DOMMAGE QUEL QU'IL SOIT (INCLUANT, MAIS DE FACON NON LIMITATIVE, LES DOMMAGES SPECIFIQUES, ACCESSOIRES, INDIRECTS OU TOUT AUTRE DOMMAGE SIMILAIRE) AUTRE QUE LES DOMMAGES DIRECTS, MEME S'IL AVAIT ETE INFORME DE L'EVENTUALITE D'UN TEL DOMMAGE. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITE DE DOW JONES, D'UN DE SES AFFILIEES, AGENTS OU CONCEDANTS, ENGAGEE A LA SUITE D'UNE RECLAMATION EMISE AU TITRE DU PRESENT CONTRAT, N'EXCEDERA LE MONTANT TOTAL PAYE PAR L'ABONNE AU TITRE DES INFORMATIONS DOW JONES DANS LES 12 MOIS PRECEDANT LA SURVENANCE DE L'EVENEMENT AYANT ENGENDRE LA RECLAMATION. CERTAINS ETATS OU JURIDICTIONS NE RECONNAISSANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE GARANTIE RELATIVE AUX DOMMAGES, OU L'EXCLUSION DE CERTAINS TYPES DE GARANTIES, TOUT OU PARTIE DES LIMITATIONS EXPOSEES CI-DESSUS PEUVENT EVENTUELLEMENT NE PAS VOUS CONCERNER.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank