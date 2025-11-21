Les succès de Nvidia ne dissipent pas les doutes sur la valorisation de l'IA

La bouffée d'air aura été de courte durée jeudi à Wall Street, malgré les bons résultats publiés par Nvidia . Le marché continue à s'interroger sur les valorisations des entreprises technologiques et craint de ne plus pouvoir compter sur le soutien des baisses de taux de la Réserve fédérale (Fed) en l'absence de nombreux indicateurs sur la situation de l'économie américaine.

Les investisseurs avaient pourtant réservé un accueil initial enthousiaste à cette publication. Le Nasdaq Composite malmené depuis deux semaines a brièvement retrouvé des couleurs avant de se retourner et de subir des pertes inédites depuis 7 mois. L'action Nvidia a également effacé des gains initiaux de plus de 5% pour terminer en baisse de 3% jeudi.

Contrairement à ce qu'avaient pu espérer certains investisseurs, la croissance exponentielle des ventes de puces destinées aux data centers ne suffit pas à balayer l'hypothèse d'une bulle spéculative autour de l'intelligence artificielle: les performances commerciales de Nvidia ne garantissent en rien la rentabilité future des investissements massifs engloutis dans cette rupture technologique.

Lorsque le PDG de Goldman Sachs, David Solomon, a fait part de sa préoccupation le mois dernier, il n'a pas prédit un coup d'arrêt brutal des ventes de processeurs, mais s'est interrogé sur la viabilité à long terme du modèle économique de l'IA: "Je ne serais pas surpris que dans les 12 à 24 mois nous assistions à un retrait sur les marchés actions. Il y aura beaucoup de capital déployé qui ne fournira pas de rendement, et quand cela se produira, les gens ne se sentiront pas bien", a-t-il indiqué lors d'une conférence en Italie.

L'ancien patron d'Intel, Pat Gelsinger, avait adopté une ligne similaire en déclarant sur CNBC: "Bien sûr que nous sommes dans une bulle", tout en estimant qu'elle n'éclaterait pas avant plusieurs années.

+ Nvidia ne croit pas à la bulle +

Pour l'heure, les chiffres présentés par Nvidia n'en sont pas moins impressionnants: le chiffre d'affaires trimestriel de 57 milliards de dollars a dépassé les attentes déjà élevées des analystes et les prévisions du groupe pour le quatrième trimestre sont largement supérieures au consensus. L'année prochaine, les performances du groupe devraient également être confortées par la levée des restrictions sur les ventes de puces à la Chine décidée par l'administration Trump.

Ces éléments ont conduit le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, à contester l'existence d'une bulle spéculative à Wall Street, alors que les espoirs placés dans l'IA ont pour la première fois propulsé la capitalisation de Nvidia au-delà des 5.000 milliards de dollars le mois dernier. "Il y a eu beaucoup de discussions au sujet d'une bulle de l'IA. De notre point de vue, nous constatons quelque chose de très différent", a déclaré le dirigeant jeudi soir au cours d'une conférence téléphonique.

En réalité, la solide performance commerciale affichée par Nvidia confirme surtout ce qui était déjà connu: les géants du numérique continuent de bâtir l'infrastructure de l'IA en construisant des data centers très consommateurs en semi-conducteurs, et Nvidia reste le leader incontesté de ce marché malgré les progrès réalisés par AMD. La saison des résultats du troisième trimestre a été l'occasion pour les "hyperscalers" de revoir en hausse leurs plans d'investissements, et Jensen Huang avait déjà déclaré le mois dernier que les ventes de puces dépasseraient les prévisions les plus optimistes jusqu'à la fin de l'année.

+ Les incertitudes persistent +

Mais cette ruée sur l'IA ne prouve pas la pertinence des investissements consentis. Pour les rentabiliser, cette nouvelle ère technologique devra permettre d'importants gains de productivité et proposer des services innovants qui attireront la demande des consommateurs finaux. Pour l'instant, l'essentiel du chiffre d'affaires de l'IA est réalisé au sein de l'écosystème technologique, pas auprès des entreprises et des particuliers qui utilisent leurs modèles. Plusieurs partenariats annoncés ces dernières semaines dans le secteur ont par ailleurs été critiqués pour leur circularité: Nvidia finance ainsi lui-même l'achat de ses propres puces par des acteurs comme OpenAI et Palantir, dans lesquels il prend des participations.

A l'heure où les 7 Magnifiques totalisent 38% de la capitalisation du S&P 500, les interrogations sur le niveau de concentration du marché restent tout aussi valables qu'avant la publication de Nvidia. De même que celles sur la dépendance accrue de l'économie américaine aux seuls investissements dans les infrastructures informatiques.

La volatilité actuelle du marché s'explique aussi par les incertitudes sur l'évolution de la conjoncture et de la politique monétaire américaine. Et les prises de bénéfices réalisées par de nombreux fonds d'investissement ont contribué à faire perdre 8,5% au Nasdaq Composite depuis son dernier record historique de la fin octobre.

Cette correction n'annonce pas nécessairement l'imminence d'un krach. Mais elle devrait inciter à ne pas surinterpréter les bons résultats trimestriels d'une entreprise, même lorsqu'il s'agit de Nvidia.

-Thomas Varela, Agefi-Dow Jones, tvarela@agefi.fr, ed : JDO

Agefi-Dow Jones The financial newswire