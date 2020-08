Les stratégies passives et le cash sauvent la collecte de DWS au T2 20

(NEWSManagers.com) - La branche de gestion de Deutsche Bank, DWS, a collecté 8,7 milliards d'euros au cours du deuxième trimestre 2020, dont 5 milliards sur la clientèle individuelle et 3,7 milliards sur la clientèle institutionnelle. Les flux positifs ont été observés sur les segments de la gestion passive (+6,5Md€) et de la gestion du cash (6,3Md€). Dans la catégorie des fonds actifs, les investisseurs ont souscrit 1 milliard d'euros dans les produits actions de DWS tandis que les autres classes d'actifs ont décollecté (-4,4Md€ pour l'obligataire, -600M€ pour les stratégies multi-actifs et -200M€ pour les stratégies quantitatives et systématiques). La collecte des produits alternatifs est restée nulle durant le deuxième trimestre 2020.

Néanmoins, la firme a indiqué que cette décollecte dans les stratégies actives multi-actifs et obligataires était liée à des rachats de mandats institutionnels. Aussi la collecte a été tirée en grande partie par les investisseurs européens, exception faite des Allemands, qui ont investi 9,5 milliards d'euros dans les produits de DWS entre avril et juin 2020. Le gestionnaire d'actifs a également constaté que plus de 50% des 6,2 milliards d'euros collectés durant la première moitié de l'année l'ont été dans des fonds répondant aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

DWS n'a toutefois pas renoué avec son niveau d'encours pré-Covid-19 (745Md€ fin juin 2020 contre 767Md€ en décembre 2019) mais celui-ci a augmenté de 45 milliards d'euros sur le trimestre. Le chiffre d'affaires tiré des commissions de gestion et autres revenus récurrents a baissé de 8% par rapport au premier trimestre 2020 tandis que le revenu net de DWS s'élevait à 122 millions d'euros fin juin. La filiale de gestion de Deutsche Bank entend proposer un dividende de 1,67 euro lors de la prochaine assemblée générale prévue le 18 novembre 2020.