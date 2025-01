Les stratégies obligataires ont attiré 336 milliards d'euros de flux nets en 2024 (Morningstar)

(AOF) - Dans son rapport Asset Flow Commentary Europe analysant l'évolution des encours des fonds ouverts et des ETF domiciliés en Europe pour le mois de décembre ainsi que sur l’ensemble de l’année 2024, Morningstar annonce que les fonds à long terme domiciliés en Europe en 2024 ont enregistré 459,6 milliards d'euros de collecte nette. Les stratégies passives ont recueilli 307,6 milliards d'euros, atteignant un nouveau record, tandis que les stratégies obligataires ont attiré 336,4 milliards d'euros de flux nets en 2024.

Les fonds d'actions ont enregistré une collecte nette de 182,1 milliards d'euros l'année dernière, en raison d'un premier semestre en demi-teinte.

Par ailleurs, les stratégies d'allocation ont clôturé le quatrième trimestre en territoire positif, après 17 mois de rachats nets. Cependant en 2024, elles ont subi au total 39,5 milliards d'euros en sorties nettes.

Avec respectivement 18,2 milliards d'euros et 17,4 milliards d'euros de collecte nette, les fonds actions internationales de grande capitalisation et les fonds actions américaines mixtes de grande capitalisation ont été les catégories Morningstar privilégiées en décembre. Sur l'année 2024, ces deux catégories d'actions se sont également classées respectivement première et deuxième du palmarès de la collecte, suivies par les fonds obligataires à échéance.

Parmi les sociétés de gestion, iShares s'est classé en tête du tableau des flux annuels, avec 84,2 milliards d'euros de collecte nette, suivi de Vanguard et de JPMorgan Chase. Aviva est le gestionnaire d'actifs qui a enregistré les plus importantes sorties de capitaux en 2024.

Enfin, les fonds monétaires ont attiré 235,8 milliards d'euros en 2024, soit le deuxième meilleur résultat annuel jamais enregistré.

Les actifs des fonds à long terme domiciliés en Europe ont augmenté pour atteindre 12 824 milliards d'euros à la fin du mois, contre 12 733 milliards d'euros à fin novembre.