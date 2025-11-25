 Aller au contenu principal
Les stocks des entreprises américaines stagnent en août
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 16:07

Le Département du Commerce des Etats-Unis fait état d'une stagnation des stocks des entreprises américaines en août 2025 par rapport au mois précédent, après une hausse de 0,1% en juillet en rythme séquentiel.

De leur côté, les ventes des entreprises se sont accrues de 0,2%, après une hausse de 0,1%. Aussi, le rythme d'écoulement des stocks est resté constant, le ratio stocks sur ventes se maintenant à 1,37 mois en août.

