Les stocks de pétrole américains reculent plus que prévu, les prix restent haussiers

(AOF) - Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de pétrole se sont affaissés de 3,644 millions de barils la semaine dernière. Ce repli est nettement moins important que celui anticipé par les analystes (-2,4 millions d’unités) et que celui de la semaine précédente où ils avaient diminué de 4,304 millions de barils. Après cette annonce, le cours de l’or noir, qui étaient déjà en belle hausse, ont poursuivi leur ascension.

Que ce soit à Londres pour le Brent de la Mer du Nord ou le WTI à New York, la progression était de plus de 2 % pour un cours de 68,14 dollars pour le premier et 66,44 dollars pour le second. L'or noir a bénéficié des déclarations de Donald Trump selon lesquelles il était de moins en moins certains de convaincre l'Iran de ne pas enrichir de l'uranium sur son sol.