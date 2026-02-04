 Aller au contenu principal
Les stocks de minéraux critiques chutent ; Vance vante les mérites d'un système de prix plancher
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 18:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

4 février - ** Les actions des entreprises spécialisées dans les terres rares et les minéraux critiques chutent de 8 à 14 %

** Le vice-président américain JD Vance a dévoilé des plans visant à rassembler des alliés au sein d'un bloc commercial préférentiel pour les minéraux critiques, proposant des prix planchers coordonnés alors que Washington intensifie ses efforts pour desserrer l'emprise de la Chine sur les matériaux essentiels à la fabrication de pointe

** En garantissant des prix minimums par le biais de règles commerciales coordonnées, Washington espère débloquer des investissements privés dans des projets d'exploitation minière et de traitement qui ont eu du mal à rivaliser avec l'offre chinoise moins chère

** MP Materials MP.N baisse de 9,8 %, US Rare Earth

USAR.O chute de 12 %, Critical Metals CRML.O baisse de 11,3 %

** American Resources AREC.O en baisse de 12 %

** Les actions d'autres sociétés de minéraux et de métaux critiques chutent également; United States Antimony UAMY.A baisse de13,9 %, TMC TMC.O baisse de 8,6 %

** Les actions des mineurs de lithium sont également en baisse, Albemarle ALB.N perdant 2,3 % et les actions cotées aux États-Unis de SQM SQM.N perdant 7,3 %

Valeurs associées

ALBEMARLE
166,610 USD NYSE -2,30%
AMERICAN RES RG-A
3,0098 USD NASDAQ -12,25%
CRML
13,2200 USD NASDAQ -12,68%
MP MATERIALS RG-A
58,830 USD NYSE -8,94%
SOC QUIM&MIN SP ADR
73,535 USD NYSE -7,26%
TMC THE METALS
6,4750 USD NASDAQ -9,06%
USA RARE EARTH RG-A
22,9400 USD NASDAQ -11,67%
