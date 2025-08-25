 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 849,82
-1,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les stocks de meubles chutent après l'annonce par Trump d'une enquête sur les droits de douane à l'importation
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 16:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** Les actions des détaillants de meubles ont baissé après que le président Donald Trump a annoncé vendredi en fin de journée "une enquête tarifaire majeure sur les meubles" entrant aux États-Unis.

** Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, Trump a déclaré que l'enquête serait achevée dans les 50 prochains jours et que les importations de meubles seraient frappées de droits de douane à un taux qui n'a pas encore été spécifié.

** Le détaillant de meubles de luxe RH RH.N perd 7,1 % à 226,4 $; le détaillant de meubles en ligne Wayfair W.N recule de 8,2 % à 71,5 $ **.

** Le propriétaire de Pottery Barn, Williams-Sonoma WSM.N , a baissé de 2,8 % à 197,7 $, parmi les plus fortes baisses du S&P 500 .SPX .

** Les chaînes de magasins de bricolage Home Depot HD.N et Lowe's LOW.N chutent respectivement de 0,9 % et 1,4 %.

Valeurs associées

HOME DEPOT
407,680 USD NYSE -1,28%
LOWE'S COM
258,940 USD NYSE -1,81%
RH
227,770 USD NYSE -6,56%
S&P 500 INDEX
6 458,89 Pts CBOE -0,12%
WAYFAIR RG-A
72,000 USD NYSE -7,50%
WILLIAMS-SONOMA
197,310 USD NYSE -3,01%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank