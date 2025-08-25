Les stocks de meubles chutent après l'annonce par Trump d'une enquête sur les droits de douane à l'importation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** Les actions des détaillants de meubles ont baissé après que le président Donald Trump a annoncé vendredi en fin de journée "une enquête tarifaire majeure sur les meubles" entrant aux États-Unis.

** Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, Trump a déclaré que l'enquête serait achevée dans les 50 prochains jours et que les importations de meubles seraient frappées de droits de douane à un taux qui n'a pas encore été spécifié.

** Le détaillant de meubles de luxe RH RH.N perd 7,1 % à 226,4 $; le détaillant de meubles en ligne Wayfair W.N recule de 8,2 % à 71,5 $ **.

** Le propriétaire de Pottery Barn, Williams-Sonoma WSM.N , a baissé de 2,8 % à 197,7 $, parmi les plus fortes baisses du S&P 500 .SPX .

** Les chaînes de magasins de bricolage Home Depot HD.N et Lowe's LOW.N chutent respectivement de 0,9 % et 1,4 %.