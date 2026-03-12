 Aller au contenu principal
Les stocks d'engrais grimpent en raison du conflit au Moyen-Orient qui perturbe l'approvisionnement
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 10:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Les actions du secteur des engrais augmentent avant la mise sur le marché alors que la guerre au Moyen-Orient s'intensifie après que des bateaux iraniens semblent avoir attaqué deux navires-citernes dans les eaux irakiennes ** Mosaic MOS.N gagne 4,6 %, CF Industries CF.N ajoute 3,2 % et les actions cotées en bourse de Nutrien NTR.N augmentent de 3 % ** De nombreux engrais sont expédiés par le détroit d'Ormuz, y compris un tiers des exportations mondiales d'urée, selon Yardeni Research

** Le prix de l'urée, principal composant de certains engrais, a grimpé de 120 dollars la tonne pour atteindre 591,75 dollars la tonne avant le début de la guerre, selon Trading Economics ** En outre, Qatar Energy a dû arrêter la production sur le site de la plus grande usine d'urée au monde , car elle a perdu sa source d'alimentation en gaz naturel après que la société a arrêté la production de gaz en raison d'attaques sur ses installations de GNL

** Si la hausse des prix des engrais dure plus longtemps que prévu, les analystes devront faire des pieds et des mains pour réviser à la hausse les estimations de bénéfices - Yardeni Research

** Le S&P 500 Fertilizers & Agricultural Chemicals

.SPLRCCHFA a progressé de près de 25 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 9 % de l'indice S&P 500 des matériaux .SPLRCM .

Valeurs associées

CF INDUSTRIES HL
120,080 USD NYSE +9,12%
MOSAIC
29,140 USD NYSE +10,07%
NUTRIEN
107,700 CAD TSX +4,16%
NUTRIEN
79,300 USD NYSE +4,23%
