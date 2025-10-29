Les stocks américains de pétrole ont reculé la semaine passée
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 16:08
Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont diminué de 3,4 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont baissé de 5,9 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.
Enfin, l'EIA précise que les raffineries américaines ont fonctionné à 88,6% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne d'essence en baisse à 9,6 millions de barils par jour.
