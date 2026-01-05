Les stocks américains de gaz naturel chutent en raison de prévisions météorologiques plus clémentes et d'une baisse de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel sont en baisse, suivant la chute des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont baissé de 3,3 % à 3,49 $ par million d'unités thermiques britanniques ** Les prix du gaz naturel baissent, marquant une quatrième session consécutive de pertes, sous la pression des prévisions d'un temps plus chaud dans tout le pays et d'une demande plus faible dans les semaines à venir

** Les sociétés de gaz naturel chutent: CNX Resources

CNX.N 5%, EQT Corp EQT.N 1,4% et Energy Transfer ET.N 1%

** Williams Companies WMB.N en baisse marginale, NextDecade NEXT.O plonge de 3,4% et Sempra SRE.N chute de 3,2%

** Les ETFs United States Natural Gas Fund UNG.P en baisse de 3,7%, et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en baisse de 11%