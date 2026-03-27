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Les stocks américains de gaz naturel augmentent en raison de prévisions météorologiques plus fraîches à l'approche de l'expiration des contrats
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 17:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mars - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel augmentent, suivant une hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel pour livraison en avril NGc1 sur le New York Mercantile Exchange ont augmenté d'environ 2 % à 3,06 $ par million d'unités thermiques britanniques, leur niveau le plus élevé depuis le 23 mars ** Les prix du gaz naturel augmentent sur les attentes que les températures plus fraîches stimuleraient la demande et le positionnement avant l'expiration du contrat du premier mois

** CNX Resources CNX.N en hausse de 2%, EQT Corp EQT.N gagne 1,4%, Energy Transfer ET.N gagne 1,7% et Venture Global

VG.N ajoute 1,3%

** Cheniere Energy LNG.N et Williams Companies WMB.N augmentent respectivement de 2,3% et 1,3%

** Les ETF de gaz naturel augmentent également, avec United States Natural Gas Fund UNG.P en hausse de ~3% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en hausse de 6,1%

Valeurs associées

CHENIERE ENERGY
296,345 USD NYSE +1,69%
CNX RESOURCES
40,750 USD NYSE +1,85%
ENERGY TRANSFER
19,734 USD NYSE +1,51%
EQT
67,850 USD NYSE +1,49%
Gaz naturel
3,00 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
111,77 USD Ice Europ +5,49%
Pétrole WTI
98,58 USD Ice Europ +5,57%
WILLIAMS COMPANI
74,725 USD NYSE +0,91%
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