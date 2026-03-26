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Les stocks américains de gaz naturel augmentent en raison d'une réduction plus importante que prévu des stocks
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 17:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mars - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel augmentent, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de 1,3 % à 2,99 $ par million d'unités thermiques britanniques

** Les prix du gaz naturel prolongent leurs gains après qu'un rapport fédéral ait montré que les compagnies d'énergie ont retiré plus de gaz que d'habitude du stockage, signalant une demande plus forte

** CNX Resources CNX.N en hausse de 1,6 %, Energy Transfer

ET.N gagne 1,5 % et Venture Global VG.N ajoute 2,6 %

** NextDecade NEXT.O bondit de ~11% et New Fortress Energy

NFE.O de ~5%

** Les ETF de gaz naturel augmentent également, avec United States Natural Gas Fund UNG.P en hausse de 1,7% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en hausse de 3,3%

Valeurs associées

CNX RESOURCES
41,035 USD NYSE +1,57%
ENERGY TRANSFER
19,420 USD NYSE +1,25%
Gaz naturel
2,95 USD NYMEX 0,00%
NEW FRTRS ENER RG-A
0,7464 USD NASDAQ +5,17%
NEXTDECADE
8,1450 USD NASDAQ +10,97%
Pétrole Brent
108,10 USD Ice Europ +4,75%
Pétrole WTI
94,55 USD Ice Europ +3,72%
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