Les stocks agricoles augmentent alors que le conflit au Moyen-Orient perturbe le transport maritime

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mars - ** Les actions des négociants en matières premières agricoles et des fabricants d'engrais augmentent alors que le conflit au Moyen-Orient continue de perturber le transport maritime par le détroit d'Ormuz

** Le marché a réagi brutalement à ces développements, entraînant une hausse significative des prix des engrais, car le Moyen-Orient et le golfe Persique constituent une plaque tournante essentielle pour le commerce des engrais", déclare Nikos Tagoulis, analyste principal chez Intermodal

** CF Industries CF.N augmente de 7,2 %, Mosaic MOS.N de 6,2 % et Bunge BG.N de ~2 %

** Corteva CTVA.N et Archer-Daniels-Midland ADM.N progressent tous deux de 1,4 %

** Les actions de la société canadienne Nutrien progressent de ~3%