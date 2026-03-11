 Aller au contenu principal
Les stocks agricoles augmentent alors que le conflit au Moyen-Orient perturbe le transport maritime
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 17:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mars - ** Les actions des négociants en matières premières agricoles et des fabricants d'engrais augmentent alors que le conflit au Moyen-Orient continue de perturber le transport maritime par le détroit d'Ormuz

** Le marché a réagi brutalement à ces développements, entraînant une hausse significative des prix des engrais, car le Moyen-Orient et le golfe Persique constituent une plaque tournante essentielle pour le commerce des engrais", déclare Nikos Tagoulis, analyste principal chez Intermodal

** CF Industries CF.N augmente de 7,2 %, Mosaic MOS.N de 6,2 % et Bunge BG.N de ~2 %

** Corteva CTVA.N et Archer-Daniels-Midland ADM.N progressent tous deux de 1,4 %

** Les actions de la société canadienne Nutrien progressent de ~3%

Valeurs associées

ARCHER-DANIELS M
70,315 USD NYSE +1,31%
BUNGE GLOBAL
120,785 USD NYSE +0,95%
CF INDUSTRIES HL
119,245 USD NYSE +8,37%
CORTEVA
77,735 USD NYSE +1,87%
MOSAIC
28,210 USD NYSE +6,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved.

