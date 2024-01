Les stations de montagne occupées à 82% entre Noël et Nouvel An (ANMSM)

(AOF) - Le taux d’occupation des stations de montagne a atteint 82% du 23 décembre 2023 au 6 janvier 2024. C’est ce qu’annonce l'ANMSM (Association nationale des maires des stations de montagne) précisant que la progression globale est de 9%, et de 16% sur la période du Nouvel An par rapport à la même période l’an dernier. « Le travail engagé depuis des années pour diversifier et adapter les stations notamment aux attentes des vacanciers commence à porter ses fruits », commente Jean-Luc Boch, Président de l'ANMSM.