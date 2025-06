Les startups de l'IA révolutionnent l'industrie du codage, entraînant des valorisations vertigineuses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les startups spécialisées dans le codage perturbent l'industrie du logiciel, mais sont confrontées à des pertes croissantes

Les grandes entreprises technologiques comme Google et Microsoft entrent sur le marché du codage de l'IA

Les outils de codage de l'IA permettent aux géants de la technologie de se débarrasser de leurs coûteux ingénieurs en logiciel

(Mise à jour de l'actualité) par Anna Tong et Krystal Hu

Deux ans après le lancement de ChatGPT, le retour sur investissement de l'IA générative reste difficile à obtenir, mais un domaine se distingue: le développement de logiciels.

Les startups dites de génération de code ou "code-gen" affichent des valorisations élevées, car les conseils d'administration des entreprises cherchent à utiliser l'IA pour aider, et parfois remplacer, les coûteux ingénieurs logiciels humains.

Cursor, une startup de génération de code basée à San Francisco qui peut suggérer et compléter des lignes de code et écrire des sections entières de code de manière autonome, a levé 900 millions de dollars à une valorisation de 10 milliards de dollars en mai auprès d'une liste d'investisseurs technologiques de premier plan, dont Thrive Capital, Andreessen Horowitz et Accel.

Windsurf, une startup de Mountain View à l'origine du populaire outil de codage d'IA Codeium, a attiré l'attention du fabricant de ChatGPT, OpenAI, qui est actuellement en pourparlers pour acquérir la société pour 3 milliards de dollars, ont déclaré à Reuters des sources familières avec le sujet.

Cet outil est connu pour traduire des commandes en anglais en code, parfois appelé "vibe coding", qui permet à des personnes n'ayant aucune connaissance des langages informatiques d'écrire des logiciels. OpenAI et Windsurf ont refusé de commenter l'acquisition.

"L'IA a automatisé tous les travaux répétitifs et fastidieux", a déclaré Scott Wu, directeur général de la startup Cognition, spécialisée dans la génération de code. "Le rôle de l'ingénieur logiciel a déjà changé de manière spectaculaire. Il ne s'agit plus de mémoriser une syntaxe ésotérique"

Les fondateurs des startups de génération de code et leurs investisseurs pensent qu'ils se trouvent dans une situation d'accaparement du terrain, avec une fenêtre réduite pour gagner une masse critique d'utilisateurs et établir leur outil de codage de l'IA comme la norme de l'industrie.

Mais comme la plupart d'entre elles sont construites sur des modèles de base d'IA développés ailleurs, comme OpenAI, Anthropic ou DeepSeek, leurs coûts par requête augmentent également, et aucune n'est encore rentable.

Elles risquent également d'être perturbées par Google, Microsoft et OpenAI, qui ont tous annoncé de nouveaux produits de génération de code en mai, et Anthropic travaille également sur l'un d'entre eux, ont déclaré à Reuters deux sources familières avec le sujet.

La croissance rapide de ces startups se fait en dépit de la concurrence sur le terrain des grandes entreprises technologiques. GitHub Copilot de Microsoft, lancé en 2021 et considéré comme l'acteur dominant du code-gen, a vu son chiffre d'affaires dépasser les 500 millions de dollars l'année dernière, selon une source familière avec le sujet.

Microsoft a refusé de commenter les revenus de GitHub Copilot. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats de Microsoft en avril, l'entreprise a déclaré que le produit comptait plus de 15 millions d'utilisateurs.

APPRENDRE À CODER? À mesure que l'IA révolutionne l'industrie, de nombreux emplois - en particulier les postes de codage d'entrée de gamme qui sont plus basiques et impliquent des répétitions - pourraient être supprimés. Signalfire, une société de capital-risque qui suit les embauches dans le secteur de la technologie, a constaté que les nouvelles embauches avec moins d'un an d'expérience ont chuté de 24 % en 2024 , une baisse qu'elle attribue aux tâches autrefois assignées aux ingénieurs logiciels débutants et qui sont maintenant accomplies en partie par l'IA. Le directeur général de Google a également déclaré en avril que "bien plus de 30 %" du code de Google est désormais généré par l'IA, et le directeur général d'Amazon, Andy Jassy, a déclaré l'année dernière que l'entreprise avait économisé "l'équivalent de 4 500 années de développement" grâce à l'utilisation de l'IA. Google et Amazon se sont refusés à tout commentaire.

En mai, le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré lors d'une conférence qu'environ 20 à 30 % du code de l'entreprise était désormais généré par l'IA. Le même mois, l'entreprise a annoncé le licenciement de 6 000 personnes dans le monde, dont plus de 40 % de développeurs de logiciels dans l'État de Washington, d'où vient Microsoft.

"Nous nous concentrons sur la création d'une IA qui permet aux développeurs d'être plus productifs, plus créatifs et de gagner du temps", a déclaré un porte-parole de Microsoft. "Cela signifie que certains rôles changeront avec la révolution de l'IA, mais que l'intelligence humaine reste au centre du cycle de vie du développement logiciel."

DES PERTES CROISSANTES

Certaines plateformes de "vibe-coding" affichent déjà des revenus annuels substantiels.

Cursor, qui ne compte que 60 employés, est passée de zéro à 100 millions de dollars de revenus récurrents en janvier 2025, moins de deux ans après son lancement. Windsurf, fondée en 2021, a lancé son produit de génération de code en novembre 2024 et génère déjà 50 millions de dollars de revenus annualisés, selon une source familière avec l'entreprise.

Mais les deux startups fonctionnent avec des marges brutes négatives, ce qui signifie qu'elles dépensent plus qu'elles ne gagnent, selon quatre sources d'investisseurs familiers avec leurs opérations.

"Les prix que les gens paient pour les assistants de codage vont devenir plus chers", a déclaré à Reuters Quinn Slack, directeur général de la startup de codage Sourcegraph.

Cursor et Windsurf sont toutes deux dirigées par des jeunes diplômés du MIT âgés d'une vingtaine d'années et illustrent l'ère de la ruée vers l'or de la scène des startups de l'IA. "Je n'ai pas vu de gens travailler aussi dur depuis le premier boom de l'internet", a déclaré Martin Casado, partenaire général d'Andreessen Horowitz, qui a investi dans Anysphere, la société à l'origine de Cursor.

Ce qui est moins clair, c'est de savoir si la douzaine d'entreprises spécialisées dans la création de codes seront en mesure de conserver leurs clients face à l'arrivée des grandes entreprises technologiques.

"Dans de nombreux cas, il s'agit moins de savoir qui possède la meilleure technologie que de savoir qui va faire le meilleur usage de cette technologie et qui sera en mesure de vendre ses produits mieux que les autres", a déclaré Scott Raney, directeur général de Redpoint Ventures, dont la société a investi dans Sourcegraph et Poolside, une startup de développement de logiciels qui construit son propre modèle de base d'IA.

MODÈLES D'IA PERSONNALISÉS

La plupart des startups spécialisées dans le codage de l'IA s'appuient actuellement sur le modèle Claude AI d'Anthropic, qui a franchi la barre des 3 milliards de dollars de revenus annualisés en mai, en partie grâce aux frais payés par les entreprises de génération de code.

Mais certaines startups tentent de construire leurs propres modèles. En mai, Windsurf a annoncé ses premiers modèles d'IA internes optimisés pour l'ingénierie logicielle afin de contrôler l'expérience de l'utilisateur. Cursor a également engagé une équipe de chercheurs pour pré-entraîner ses propres grands modèles de niveau frontière, ce qui pourrait permettre à l'entreprise de ne pas avoir à payer autant d'argent aux sociétés de modèles de fondation, selon deux sources familières avec le sujet.

Les startups qui cherchent à former leurs propres modèles de codage d'IA sont confrontées à une bataille difficile, car l'achat ou la location de la capacité informatique nécessaire à la formation d'un grand modèle de langage peut facilement coûter des millions.

Replit a précédemment abandonné ses projets de formation de son propre modèle. Poolside, qui a levé plus de 600 millions de dollars pour créer un modèle de codage spécifique, a annoncé un partenariat avec Amazon Web Services et procède à des essais avec des clients, mais n'a pas encore mis de produit à la disposition du grand public.

Une autre startup de génération de code, Magic Dev, qui a levé près de 500 millions de dollars depuis 2023, a annoncé aux investisseurs qu'un modèle de codage de niveau frontière serait disponible à l'été 2024, mais n'a pas encore lancé de produit.

Poolside a refusé de commenter. Magic Dev n'a pas répondu à une demande de commentaire.