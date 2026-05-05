Les stars se sont parées de leurs plus beaux costumes au Met Gala, tandis que des manifestants s'en prenaient à Bezos

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* Les manifestants critiquent le parrainage de 10 millions de dollars de Jeff Bezos

* Beyoncé revient en tant que coprésidente après 10 ans d'absence

* La soirée de collecte de fonds annuelle à New York a pour thème « Costume Art »

par Kate Skelly, Daniel Cole et Jenna Zucker

Des célébrités, dont la superstar portoricaine Bad Bunny, le mannequin Heidi Klum et la chanteuse Katy Perry, ont défilé sur le tapis rouge du Met Gala lundi — beaucoup d'entre elles étaient méconnaissables.

S'inspirant largement du thème de cette année, « Costume Art », Bad Bunny était déguisé en vieil homme, Heidi Klum portait un costume de la Statue de la Liberté et Katy Perry était incognito derrière un masque argenté. L'icône de la pop Beyoncé figurait parmi les apparitions les plus remarquées de la soirée, faisant son retour au Met Gala pour la première fois en 10 ans en tant que coprésidente. L'actrice Blake Lively, qui a réglé lundi un litige avec son partenaire à l'écran Justin Baldoni concernant le tournage du drame romantique de 2024 « It Ends With Us », a également foulé le tapis rouge.

La soirée de collecte de fonds annuelle du Costume Institute du Metropolitan Museum of Art est désormais réputée pour ses tenues extravagantes et ses invités de marque. Cette année, elle a suscité des protestations contre le milliardaire Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, qui parrainait l'événement pour la première fois. Lui et son épouse, Lauren Sanchez Bezos, ont fait un don estimé par les médias à 10 millions de dollars et ont été nommés présidents d'honneur, ce qui a suscité des appels au boycott de la part de détracteurs dénonçant les inégalités de richesse et les violations des droits des travailleurs. Les manifestants ont brandi des lettres géantes formant le slogan « TAX THE RICH » (Taxez les riches) et des pancartes mettant en avant ce qu’ils ont appelé le « tapis rouge de la résistance ». Un manifestant a été interpellé alors qu’il tentait de pénétrer dans l’événement. L’actrice Sarah Paulson a foulé le tapis rouge, un billet d’un dollar couvrant ses yeux, affirmant que son look représentait le « 1 % ».

Les billets coûtent 100.000 dollars chacun, mais la plupart des célébrités y assistent en tant qu’invités.

PRENDRE POSITION

L'exposition de cette annéemarque l'inauguration des galeries Conde M. Nast du Met, d'une superficiede près de 12.000 pieds carrés (1.115 m²), et présente près de 400 objets issus de la collection du musée, associant des vêtements à des peintures, des sculptures et d'autres œuvres d'art.

« Lorsque vous parcourez le musée, la seule forme d’art qui relie toutes les galeries est le corps habillé; c’est donc ce genre de point commun entre l’art et la culture », a déclaré Andrew Bolton, conservateur en chef du Costume Institute. « Même si les gens disent: “Je me fiche de la mode” ou “Cela ne m’intéresse pas”, ils font tout de même une déclaration en disant cela. »

Parmi les autres tenues remarquées de la soirée, citons la robe moulante à manches tombant jusqu’au sol de la personnalité des réseaux sociaux Emma Chamberlain, ainsi que la coiffe à plumes et le masque hyperréaliste de l’actrice Gwendoline Christie. La superstar Madonna est arrivée avec un bateau sur la tête, accompagnée d’une escorte chargée de déployer la longue traîne grise attachée à sa robe.

Les hommes ont également profité de la soirée pour s’éloigner du smoking classique. L’acteur canadien Hudson Williams, qui a joué dans la série virale sur le hockey sur glace « Heated Rivalry », a opté pour un costume bleu pâle et un maquillage qu’il a déclaré s’inspirer du film « Black Swan ».