Les soumissionnaires et les créanciers s'affrontent devant un tribunal américain pour savoir qui doit remporter la vente aux enchères de Citgo

Un officier de justice défend la recommandation de l'offre d'Amber

Le Venezuela et Gold Reserve affirment que le risque lié à la réclamation des détenteurs d'obligations ne vaut pas 2 milliards de dollars

Un juge du Delaware devrait choisir un gagnant après une audience au tribunal

Les candidats à l'acquisition de la société mère du raffineur américain Citgo Petroleum , détenue par le Venezuela , et les créanciers qui attendent d'encaisser le produit de la vente aux enchères ordonnée par le tribunal se sont affrontés mardi dans l'État du Delaware pour savoir quelle offre devrait être finalement approuvée après deux ans d'enchères.

Le tribunal tente de mener à bien la vente aux enchères afin d'indemniser jusqu'à 15 créanciers pour des défauts de paiement et des expropriations au Venezuela. La société mère de Citgo, PDV Holding, a été jugée responsable de la dette du pays sud-américain dans le cadre de cette affaire qui dure depuis huit ans.

Les avocats représentant Citgo et le Venezuela ont demandé au tribunal , lors d'une audience, de rejeter l'offre de 5,9 milliards de dollars d'une société affiliée à Elliott Investment Management en raison de son "faible prix", inférieur à une offre rivale de 7 ,9 milliards de dollars d'une filiale de Gold Reserve et a déclaré que le processus de vente était "défectueux".

L'offre d'Amber Energy, filiale d'Elliott, a été recommandée en août par un agent chargé de superviser la vente aux enchères, alors qu'il soutenait auparavant l'offre de Gold Reserve.

L'avocat de l'officier de justice Robert Pincus a défendu le processus et a déclaré que le tribunal avait mené "le processus de commercialisation le plus large jamais réalisé pour un actif".

Il a également déclaré que l'offre d'Amber impliquait une valeur commerciale d'environ 9,5 milliards de dollars et constituait la meilleure combinaison de prix et de probabilité de réalisation de la transaction.

L'offre d'Amber ( ) comprend un accord distinct prévoyant le versement de 2,1 milliards de dollars aux détenteurs d'une obligation vénézuélienne en défaut de paiement. L'accord n'étant valable que jusqu'au début du mois de décembre, les avocats d'Amber et de Pincus ont insisté auprès du tribunal pour qu'il désigne rapidement un vainqueur.

Le juge du Delaware Leonard Stark a entendu cette semaine les arguments concernant les requêtes déposées par le Venezuela et Gold Reserve pour le disqualifier, ainsi que l'officier de justice Pincus et deux sociétés de conseil, en raison de conflits d'intérêts présumés .

Les derniers arguments concernant les offres ont également été présentés au tribunal.

L'offre d'Amber "est si basse ... qu'elle heurte la conscience de ce tribunal et ne peut être confirmée", a déclaré Nathan Eimer, avocat de Citgo et de PDV Holding, au cours de l'audience.

Gold Reserve a également demandé au tribunal de rejeter l'offre d'Amber et d'approuver l'offre soumise par sa filiale, dont le prix est supérieur d'environ 2 milliards de dollars, mais qui n'inclut pas d'accord pour payer les détenteurs d'obligations du Venezuela.

CRÉANCIERS CONTRE DÉTENTEURS D'OBLIGATIONS

L'offre de Gold Reserve vise à répartir le produit de la vente aux enchères entre un plus grand nombre de créanciers au Delaware, au lieu de régler la réclamation des détenteurs d'obligations, qui est en attente d'une résolution finale sur la validité des obligations dans une affaire new-yorkaise distincte.

"Ce serait une injustice fondamentale si un montant substantiel de la valeur était détourné des créanciers judiciaires attachés ici vers les détenteurs d'obligations 2020 sur la base d'une sécurité, d'un instrument de nantissement qui pourrait être considéré comme invalide", a déclaré Matthew Kirtland, avocat de Gold Reserve.

Depuis que les États-Unis ont imposé des sanctions au Venezuela en 2019, Citgo a rompu ses liens avec sa société mère, la compagnie pétrolière PDVSA basée à Caracas, et est désormais contrôlée par des conseils d'administration nommés par un congrès dirigé par l'opposition.

Le gouvernement du président Nicolas Maduro ( ) et l'opposition politique rejettent tous deux la vente aux enchères. Le département du Trésor américain, qui a protégé Citgo de ses créanciers ces dernières années, doit approuver le gagnant de la vente aux enchères.