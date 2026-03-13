Les sorties de fonds d'actions américaines se poursuivent pour la deuxième semaine, le conflit avec l'Iran ayant entamé le moral des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les fonds d'actions américains ont subi une pression à la vente pour la deuxième semaine consécutive jusqu'au 11 mars, les attaques iraniennes contre l'infrastructure énergétique et les pétroliers du Moyen-Orient augmentant le risque de stagflation économique.

Les investisseurs ont cédé pour 7,77 milliards de dollars de fonds d'actions américaines au cours de la semaine, s'ajoutant aux 21,91 milliards de dollars de ventes nettes de la semaine précédente, selon les données de LSEG Lipper. Les prix du brut américain CLc1 ont grimpé de 9,7 % jeudi, portant les gains depuis le début du mois à environ 42,88 %, alors que les marchés pétroliers mondiaux sont confrontés à ce que les négociants décrivent comme la plus grande perturbation de l'approvisionnement en pétrole de l'histoire, le transport maritime dans le Golfe et l'étroit détroit d'Ormuz étant presque à l'arrêt.

Les segments des fonds d'actions à grande, moyenne et petite capitalisation ont enregistré des sorties nettes de 20,98 milliards de dollars, 405 millions de dollars et 8 millions de dollars, respectivement, tandis que le secteur des fonds à capitalisation multiple a enregistré une entrée hebdomadaire nette de 9,32 milliards de dollars.

Les investisseurs ont abandonné les fonds de croissance pour un montant de 4,48 milliards de dollars, mais se sont tournés vers les fonds de valeur pour la cinquième semaine consécutive, à hauteur de 2,91 milliards de dollars.

Les fonds obligataires sont restés populaires pour la dixième semaine consécutive, attirant des entrées nettes d'environ 8,21 milliards de dollars.

Les fonds gouvernementaux et de trésorerie à court et moyen terme ont enregistré des entrées nettes d'environ 4,05 milliards de dollars, soit le montant le plus élevé pour une semaine depuis le 24 décembre. Les fonds de qualité d'investissement à court et moyen terme et les fonds de dette municipale ont également fait l'objet d'achats nets de 2,77 milliards de dollars et de 614 millions de dollars, respectivement.

Les fonds monétaires américains ont enregistré des entrées nettes d'environ 1,5 milliard de dollars, les investisseurs ayant prolongé la récente série d'achats pour une quatrième semaine.