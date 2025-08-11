Les sombres prévisions de bénéfices du fabricant de produits chimiques Celanese font chuter ses actions

Le fabricant de produits chimiques Celanese CE.N a annoncé lundi des bénéfices inférieurs aux estimations pour le troisième trimestre, anticipant une baisse de la demande sur la plupart de ses marchés clés au second semestre, ce qui a entraîné une baisse de 14,6 % de ses actions dans les échanges prolongés.

L'industrie chimique a été confrontée à des coûts énergétiques plus élevés, ainsi qu'à une demande et à des prix faibles, en particulier sur les marchés européens où des réglementations strictes ont encore augmenté les coûts de fabrication.

La politique commerciale erratique du président américain Donald Trump a ajouté à l'incertitude du secteur.

L'entreprise, qui fabrique des produits chimiques utilisés dans les revêtements, les peintures et les produits pharmaceutiques et polymères, prévoyait un bénéfice ajusté de 1,10 à 1,40 dollar par action au troisième trimestre.

Les analystes attendaient en moyenne 1,73 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Celanese s'attend à ce que le ralentissement de la demande compense en partie les bénéfices des réductions de coûts, qui devraient être réalisés au troisième trimestre.

Cependant, la société basée à Irving, au Texas, a déclaré un bénéfice ajusté de 1,44 $ par action au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 1,40 $ grâce aux mesures de réduction des coûts.

"Nous sommes également heureux que les mesures délibérées que nous avons prises nous aient permis de dégager des bénéfices ce trimestre", a déclaré Scott Richardson, directeur général de l'entreprise.

"Toutefois, l'environnement de la demande ne semble pas s'améliorer."

La société a déclaré qu'elle était passée à la deuxième phase du processus de cession de son segment électronique, Micromax, après avoir suscité l'intérêt d'un certain nombre d'acheteurs potentiels.

Celanese avait déclaré en mai qu'elle allait se séparer de Micromax, un fournisseur d'encres et de pâtes électroniques conçues pour l'électronique de haute performance, dans le but de générer des liquidités et de réduire sa dette.

Les matériaux de l'unité Micromax sont utilisés dans des applications telles que la navigation et la défense, la surveillance médicale et les composants de circuits imprimés avancés.