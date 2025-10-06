 Aller au contenu principal
Les sombres perspectives de Mondi ébranlent le secteur du papier et de l'emballage
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 12:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Mondi déclare que la confiance du côté de la demande reste fragile et que les marchés clés demeurent en surabondance

*

Mondi retarde ses investissements et réorganise ses unités commerciales

*

Intensifie également l'attention portée à la réduction des coûts et à la génération de liquidités

(Refonte, ajout des actions des concurrents cotés en bourse aux États-Unis au paragraphe 5, et d'un analyste au paragraphe 6) par DhanushVignesh Babu et Yadarisa Shabong

L'entreprise de papier et d'emballage Mondi MNDI.L a mis en garde lundi contre la faiblesse de la demande et la chute des prix dans la plupart des catégories de pâte à papier et de papier, ce qui a fait baisser les actions de l'entreprise britannique et de ses concurrents mondiaux. Malgré une consolidation au cours des deux dernières années, l'industrie du papier et de l'emballage est toujours confrontée à une concurrence intense dans un contexte de déclin à long terme de la consommation de papier d'impression.

"Les conditions commerciales difficiles devraient persister jusqu'à la fin de l'année, car la confiance du côté de la demande reste fragile, les marchés clés restent en surabondance et les prix de vente actuels sont inférieurs aux prix de vente moyens du troisième trimestre", a déclaré Mondi. Les actions de la société ont chuté de plus de 17 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis 12 ans, enregistrant ainsi leur plus forte baisse en pourcentage sur une journée et se classant au deuxième rang de l'indice STOXX 600 .STOXX .

Les rivaux européens, notamment Enso STERV.HE , UPM

UPM.HE et SCA SCAb.ST , étaient également en baisse, tandis qu'International Paper IP.N et Smurfit WestRock SWR.L ont chuté de 4 à 5 % dans les échanges de pré-marché aux États-Unis. "En examinant d'un œil critique la dynamique du marché à l'heure actuelle, il est difficile de voir le marché du carton ondulé s'améliorer à partir de ces niveaux bas au cours des deux prochaines années", a déclaré J.P. Morgan dans une note dimanche, en abaissant la note de l'action Mondi de "surpondération" à "neutre". Mondi, qui opère dans plus de 30 pays, a déclaré qu'il se réorganisait en deux unités commerciales au lieu de trois et qu'il retarderait un investissement prévu dans une nouvelle machine à papier dans son usine de pâte à papier canadienne, car il se concentre sur la réduction des coûts et la génération de liquidités.

Le bénéfice de base sous-jacent du troisième trimestre est tombé à 223 millions d'euros (260,35 millions de dollars), contre 274 millions d'euros au deuxième trimestre.

Jefferies a déclaré que cela indique un bénéfice sous-jacent de 1 milliard à 1,05 milliard d'euros pour 2025, en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 1,16 milliard d'euros compilée par LSEG.

(1 $ = 0,8565 euro)

