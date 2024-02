Les solutions de namR, au service de la rénovation et de la transition énergétique, plébiscitées par deux nouveaux acteurs bancaires

Paris (France), le 21 février 2024 – namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique : ALNMR), leader de la Data Intelligence au service la transition écologique, vient de signer deux nouvelles banques françaises pour la diffusion de son produit Ecoclik Renov afin d’accompagner leurs clients dans la rénovation énergétique de leur logement.

Au côté de son business model historique de livraison de données premium, namR a lancé en 2023 son nouveau produit Ecoclik, plateforme en marque blanche, permettant d’évaluer la meilleure solution de décarbonation pour une habitation. Cette offre particulièrement adaptée pour les banques a désormais trouvé son marché puisque quatre grandes banques françaises ont d’ores et déjà adopté cette solution.



Le marché bancaire doit se transformer pour accompagner la transition écologique des habitations



Aujourd’hui les banques de détail sont confrontées à trois exigences majeures :

● Elles font face à des réglementations de reporting extra financier de plus en plus exigeantes sur leurs encours immobiliers (green asset ratio, taxonomie, risques physiques et de transition, etc.).

● Elles se sont également engagées de manière volontariste dans la réduction de l’empreinte carbone de leurs investissements, via des cadres communs de trajectoires tels que la Net Zero Banking Alliance ou les engagements SBTi .