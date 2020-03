Les solutions de Kerlink permettent le déploiement

d'une solution innovante pour l'agriculture. Aidée par une subvention d'1,5 Million € de l'U.E., Saturas va révolutionner le

smart agriculture grâce aux réseaux LoRa®

Thorigné-Fouillard, France et Misgav, Israël - 31 mars 2020, 18h00 - Kerlink (AKLK - FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT), et Saturas Ltd, entreprise qui a développé un système révolutionnaire de mesure d'hydratation des plantes pour l'agriculture, annoncent aujourd'hui leur partenariat dans le lancement commercial de la solution de Saturas. Kerlink fournira ses passerelles ainsi que sa suite logicielle.