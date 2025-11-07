Les sociétés minières d'argent progressent grâce à l'optimisme lié à la baisse des taux de la Fed américaine

7 novembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent gagnent du terrain avant l'ouverture du marché, suivant la hausse des prix du métal GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 1,6% à 48,772 dollars l'once en raison des attentes de nouvelles réductions des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale américaine

** Hecla Mining HL.N en hausse de 1,9% et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 2,3%

** Le mineur canadien Wheaton Precious Metals WPM.TO

WPM.N augmente de 1,2%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en hausse de 2,5% et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 2,6%