Les sociétés minières d'argent progressent grâce à l'optimisme lié à la baisse des taux de la Fed américaine
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 11:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent gagnent du terrain avant l'ouverture du marché, suivant la hausse des prix du métal GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 1,6% à 48,772 dollars l'once en raison des attentes de nouvelles réductions des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale américaine

** Hecla Mining HL.N en hausse de 1,9% et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 2,3%

** Le mineur canadien Wheaton Precious Metals WPM.TO

WPM.N augmente de 1,2%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en hausse de 2,5% et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 2,6%

Banques centrales
FED

Valeurs associées

Argent
48,50 USD Six - Forex 1 +0,94%
COEUR MINING
14,440 USD NYSE +1,76%
HECLA MINING
13,555 USD NYSE +11,75%
WHEATON PRECIOUS
135,990 CAD TSX -0,26%
WHEATON PRECIOUS
96,310 USD NYSE -0,22%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

