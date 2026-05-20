Les sociétés minières aurifères suivent la hausse du cours de l'or, les espoirs de paix au Moyen-Orient compensant la hausse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mai - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, suivant l'évolution des cours de l'or GOL/

** Le cours au comptant de l'or XAU= a progressé de 0,3% à 4.494,14 dollars l'once

** Les cours ont augmenté , la pression exercée par un dollar ferme et la hausse des rendements des bons du Trésor ayant été compensée par l'espoir d'une résolution potentielle du conflit entre les États-Unis et l'Iran, apaisant ainsi certaines craintes inflationnistes

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N ABX.TO , ont progressé respectivement de 1,1% et 1,4%

** Les sociétés minières sud-africaines: Harmony Gold

HMY.N a gagné 4,2%, AngloGold Ashanti AU.N a progressé de 2,5% et Sibanye Stillwater SBSW.N a augmenté de 1,4%

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.N en hausse de 2,3% et Kinross Gold KGC.N en hausse d'environ 2%