Les sociétés minières aurifères reculent alors que les prix de l'or diminuent après une hausse record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

21 octobre - ** Les actions des mineurs d'or chutent, suivant la baisse des prix du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 4,2 % à 4 177,81 $ l'once, sa plus forte baisse depuis novembre 2020

** Les prix de l'or chutent alors que le dollar américain s'est raffermi et que les investisseurs ont pris des bénéfices après que les attentes de réductions des taux d'intérêt américains et la demande soutenue de valeurs refuges ont conduit le métal jaune à un nouveau record lors de la session précédente

** Les prix ont atteint un sommet historique de 4 381,21 dollars l'once lundi et ont gagné plus de 60 % cette année, soutenus par l'incertitude géopolitique et économique, les paris sur la réduction des taux et l'achat soutenu des banques centrales

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO chutent respectivement de 7,7% et 8,2%

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines AngloGold Ashanti AU.N perdent 8,4 %, Harmony Gold HMY.N chute de 9 %, Sibanye Stillwater SBSW.N perd 11,6 % et Gold Fields GFI.N plonge de 8,8 %

** Les mineurs canadiens Kinross Gold K.TO et Agnico Eagle Mines AEM.TO perdent respectivement 9,5 % et 7,2 %