Les sociétés minières aurifères en baisse, les prix de l'or reculant en raison de la fermeté du dollar américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières aurifères sont en baisse avant le marché, suivant la baisse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 0,1 % à 4 131,23 $ l'once, après avoir bondi de plus de 2 % au cours de la séance précédente

** Les prix de l'or se sont éloignés d'un pic de plus d'une semaine alors que le dollar américain est resté ferme, tandis que les investisseurs attendent un lot de données économiques américaines retardées qui pourraient aider à affiner les attentes pour de futures réductions de taux de la Réserve Fédérale

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N ont légèrement baissé

** ABX, qui a clôturé à un niveau record lundi, a accepté un règlement de 244 milliards de francs CFA (430 millions de dollars) avec le Mali, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le sujet

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N et AngloGold Ashanti AU.N chutent chacun de 1,3%, Harmony Gold

HMY.N recule de 1% et Sibanye Stillwater SBSW.N perd 2%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N et Kinross Gold K.TO KGC.N sont tous deux en légère baisse

(1 $ = 566,0000 francs CFA)