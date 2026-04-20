Les sociétés minières aurifères chutent en raison des craintes d'inflation et d'un dollar plus ferme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 avril -
** Les actions des sociétés d'extraction d'or cotées aux États-Unis chutent en début de marché, suivant la baisse des prix du lingot GOL/
** L'or au comptant XAU= en baisse de 0,7 % à 4 792,89 $ l'once
** Les prix des lingots chutent en raison d'un dollar américain plus fort et de nouvelles craintes d'inflation après qu'une nouvelle fermeture du détroit d'Ormuz ait poussé les prix du pétrole à la hausse
** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N ABX.TO chutent respectivement de ~2% et 1,4%
** Les sociétés minières sud-africaines: Gold Fields
GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N sont toutes deux en baisse de 3,4% et Harmony Gold HMY.N chute de 2,5%
** Les sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines
AEM.N AEM.TO et Kinross Gold KGC.N K.TO perdent respectivement 1,7% et 2,5%
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