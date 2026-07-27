Les sociétés européennes Eutelsat et SES s'apprêtent à recevoir 6 milliards de dollars au titre de la libération de fréquences aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour sur les actions aux paragraphes 1 et 2, ajout de détails sur le plan de la FCC aux paragraphes 3 et 4, et commentaires des analystes aux paragraphes 5 à 7.) par Leo Marchandon

Les opérateurs de satellites européens SES

SESFg.LU et Eutelsat ETL.PA devraient percevoir environ 6,1 milliards de dollars au total pour avoir contribué à libérer des fréquences satellitaires au profit des services mobiles américains, ont-ils annoncé lundi, ce qui a fait grimper leurs actions.

À 07h20 GMT, l’action SES progressait de 6,6 % tandis que celle d’Eutelsat gagnait 5,7 %, les investisseurs saluant la perspective de primes substantielles liées à la libération de spectre pour les services mobiles de nouvelle génération aux États-Unis.

La décision de la Commission fédérale des communications (FCC) prévoit l’attribution d’un total de 6,3 milliards de dollars de primes aux opérateurs de satellites, SES devant en recevoir 89 %, Eutelsat 8 % et la société canadienne Telesat

TSAT.TO 3 %. La FCC vise à mettre 160 mégahertz de spectre de la bande C supérieure à la disposition des opérateurs mobiles, une vente aux enchères devant débuter le 27 avril 2027.

Les opérateurs de satellites doivent achever la transition principale du spectre d’ici décembre 2030 pour percevoir 4,9 milliards de dollars de ces primes, la date butoir finale étant fixée à juin 2031 pour le versement de 1,4 milliard de dollars supplémentaires. Ils seront également remboursés des coûts de transition éligibles, que la FCC estime entre 4 et 5 milliards de dollars.

La valeur actuelle nette des primes versées équivaut à environ 6 € par action SES, contre moins de 0,5 € par action Eutelsat, ont indiqué les analystes de JPMorgan dans une note adressée aux investisseurs.

JPMorgan a également souligné que le versement brut de 5,6 milliards de dollars destiné à SES pourrait être réduit par les impôts et les obligations envers les détenteurs d’obligations d’Intelsat, qui ont droit à 42,5 % du produit, soit environ 1,1 milliard de dollars, provenant des 100 premiers mégahertz de spectre libéré.

Pour les investisseurs européens du secteur des télécommunications, cette décision donne également une idée de l’ampleur des dépenses à venir des opérateurs américains en matière de spectre. JPMorgan a estimé que les prochaines enchères de 2027-2028 pourraient nécessiter environ 25 milliards de dollars de dépenses, ce qui pourrait remettre en cause les prévisions concernant les futurs rachats d’actions.