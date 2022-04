Les sociétés de MedTech françaises eCential Robotics et Amplitude Surgical annoncent un partenariat long terme et unissent leurs forces pour améliorer la chirurgie du genou grâce à la robotique

Pour recevoir toute l'information financière de AMPLITUDE en temps réel, faites-en la demande par mail à amplitude@newcap.eu



Gières (Grenoble), France, et Valence, France, le 26 avril 2022, 18h00 CEST – eCential Robotics, entreprise de croissance française qui conçoit, produit et commercialise le premier système unifiant imagerie 2D/3D robotisée et navigation chirurgicale pour les indications de chirurgie osseuse, et Amplitude Surgical (ISIN: FR0012789667, Ticker: AMPLI, éligible PEA-PME), leader français sur le marché des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs, annoncent aujourd'hui la signature d’un partenariat long terme en vue de développer une solution robotisée destinée à la chirurgie du genou.



« Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat privilégié avec Amplitude Surgical. Cette collaboration marque une étape importante dans la réalisation de notre ambition de devenir un standard au bloc opératoire pour la chirurgie osseuse par l'ouverture de notre plateforme à une nouvelle spécialité orthopédique, avec le genou », déclare Stéphane Lavallée, Président d'eCential Robotics. « Cette forte synergie est permise par l'apport de deux expertises très complémentaires, et confirme le positionnement d'eCential Robotics dans la robotique chirurgicale », ajoute-t-il.