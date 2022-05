Les sociétés de gestion s’approprient la biodiversité

(NEWSManagers.com) - Les sociétés de gestion en France sont 70 % à présenter au moins une définition élémentaire des enjeux biodiversité, montre une nouvelle étude de l’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE) et de BL Evolution réalisée auprès de 45 gestionnaires d’actifs*.

Six sociétés de gestion se distinguent dans ce domaine, en affichant une politique biodiversité jugée « avancée », selon l’ORSE. Il s’agit d’Amundi, Axa IM, BlackRock France, BNPP AM, Mirova, Natixis IM et Sycomore. Pour les auteurs de l’étude, ces acteurs définissent tous les enjeux de biodiversité de façon pertinente, avec un champ couvert diversifié, et la moitié d’entre eux possèdent un ou plusieurs fonds dédiés à la biodiversité. Ces sociétés ont aussi un recours plus fréquent aux indicateurs de mesure.

En matière d’offre, 71 % des sociétés de gestion ayant une politique biodiversité proposent au moins un produit financier en rapport avec la biodiversité.

Toutefois, elles sont peu à avoir mis au point des fonds dédiés. Sur les 31 sociétés de gestion disposant d’une politique biodiversité, seules onze proposent des fonds dédiés à cette thématique. Cela représente environ 35 % du panel étudié. Sur ces onze sociétés, six ont communiqué les encours sous gestion des fonds concernés. Trois d’entre elles ont un fonds qui dépasse le milliard de dollars d’encours : BNPP AM, Generali Investments et Natixis Investment Managers.

L’étude montre encore que 87 % des sociétés de gestion ayant une politique biodiversité utilisent des indicateurs de mesure. Et que six d’entre elles ont mis au point leur propre indicateur. Par ailleurs, 11 % des gestionnaires d’actifs ont établi un dialogue « constructif » sur la biodiversité avec les entreprises en portefeuille.

* Engagements biodiversité des entreprises et des investisseurs, une étude de l'Observatoire de la RSE (Orse) et du cabinet BL évolution