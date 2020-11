Les sociétés de gestion ne fournissent pas assez d' informations sur les risques climat

(NEWSManagers.com) - Les sociétés de gestion et détenteurs d' actifs ne fournissent pas suffisamment d' informations sur les risques climat des entreprises dans lesquelles ils investissent, selon le groupe de travail sur le reporting financier des risques liés au climat (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures). Selon le troisième rapport de ce dernier publié jeudi, " le reporting aux clients et bénéficiaires est probablement insuffisant " . La Task Force reconnaît que le reporting sur le risque climat par les sociétés de gestion et détenteurs d' actifs a progressé depuis 2017. La TCFD estime que " les rapports de ces organisations à leurs clients et bénéficiaires pourraient ne pas être suffisants et que des progrès supplémentaires pourraient être nécessaires pour garantir que les clients et bénéficiaires disposent des bonnes informations pour prendre des décisions financières " .

Par ailleurs, à ce jour, plus de 1.500 organisations ont exprimé leur soutien pour les recommandations de la TCFD, ce qui représente un bond en avant de plus de 85 % depuis 2019.

La TFCD est un groupe de travail mis en place fin 2015 lors de la COP21 par le Conseil de stabilité financière du G20. Il a pour objectif de mettre en avant la transparence financière liée aux risques climat.