Les sociétés de gestion les plus sincères communiquent le mieux en ESG

(NEWSManagers.com) - La sincérité paye. Les sociétés de gestion qui affichent « un niveau élevé d’authenticité » en matière d’ESG (environnement, social, gouvernance) sont mieux à même de communiquer efficacement sur ces sujets auprès des investisseurs institutionnels, montre une nouvelle étude de Peregrine Communications.

BNP Paribas Asset Management et Robeco se sont classés premier et deuxième du classement de l’agence sur l’efficacité de la communication des sociétés de gestion, mesuré par le Message Penetration Analysis (MPA). Or, ces deux acteurs dominaient aussi le classement « investissement responsable » de Share Action. Le duo est suivi de près par Schroders, qui a connu une ascension fulgurante dans le classement de cette année grâce à sa campagne « Beyond Profit ». NN Investment Partners et Pictet Asset Management ferment le top cinq. Côté français, Amundi figure en septième position, Axa Investment Managers à la seizième place et La Banque Postale à la vingt-quatrième.

« Comme nous l'avons souligné dans les éditions précédentes de notre rapport ESG, les gestionnaires d'actifs doivent aligner leurs messages sur leurs capacités fondamentales avant de les diffuser via un programme de communication stratégique bien équilibré. […] Mais si leurs efforts manquent d'authenticité, ils risquent non seulement de saper leur propre réputation, mais aussi celle de l'ensemble du secteur de l'investissement, avec un impact économique négatif en retour », commente Max Hilton, managing director de Peregrine Communications.

Certains thèmes sont surexploités et d'autres négligés

L’étude montre par ailleurs que les sociétés de gestion ont tendance à trop communiquer sur certains sujets et pas assez sur d’autres. Ainsi, sur les 100 thèmes étudiés dans l’étude de cette année, 57 % sont surreprésentés, c'est-à-dire que les sociétés de gestion produisent plus de contenu sur ces sujets que ce que leur public ne leur demande.

A contrario, certains sujets sont sous-représentés. Par exemple, dans le domaine de l’environnement, les sociétés de gestion ne communiquent pas suffisamment sur la biodiversité et la déforestation par rapport à la demande des investisseurs. Les sujets nature, l’exploitation minière et le recyclage sont également en déficit d’informations. « La demande pour du contenu [dans ces domaines] montre que protéger le capital naturel est un objectif environnemental de plus en plus important, qui offre aux gérants une occasion de se différencier et de créer une autorité naturelle sur ce sujet », écrit Peregrine.

Les sociétés de gestion devraient plutôt se positionner sur des thèmes peu exploités par les autres afin de d’être identifié comme expertes sur ces sujets aux yeux du secteur. Mais pour le moment, Peregrine constate qu’elles ont tendance à se concentrer sur des thèmes génériques, ou très concurrentiels comme le changement climatique, les obligations vertes, l’engagement actif et le stewardship.